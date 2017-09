Lo que se votó, se votó

1

Mientras los jefes de las bancadas del PRI en el Congreso van por la vía de “dar señales” o abiertamente declarar que sí está en su agenda discutir la eliminación del pase automático de titular de PGR a fiscal de la República, el exlíder priista Manlio Fabio Beltrones insiste en aplicar lo ya votado. Ayer el sonorense sentenció que “no puede haber actos legislativos a capricho o a modo; lo que se legisló en su momento tuvo el aval de todas las fuerzas políticas, toca ahora respetarlo”.



El vacío a Morena



Luego de que el martes se convirtió en la manzana de la discordia –y la sospecha– en todas las reuniones en el Palacio Legislativo, ayer en las negociaciones del bloque opositor con el PRI nadie se acordó de invitar a la coordinadora de Morena, Rocío Nahle. “Nosotros queremos trabajar, queremos recibir el Presupuesto, pero ya están reunidos los tres –PRI, PAN y PRD– o tal vez cuatro, con MC, pero no sabemos dónde, si dentro o fuera de la Cámara de Diputados”.



Evidente división



La evidente división en el PAN se notó hasta en la llegada a la comida anual de los 300 Líderes más influyentes de México. Por un lado llegaron, en grupo, el dirigente nacional, Ricardo Anaya; la (¿aún?) presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, y el coordinador parlamentario Marko Cortés. Por el otro, llegaron tres de los senadores corderistas, también juntos, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega. Mientras, por su lado, llegó la aspirante presidencial, Margarita Zavala.



Apapachos a Meade y Narro



Ayer en la comida de los 300 Líderes, dos de los invitados más festejados fueron los secretarios de Hacienda y de Salud, José Antonio Meade y José Narro, quienes, por cierto estuvieron sentados en la misma mesa con otros aspirantes a la silla presidencial. Charlaron animadamente con Enrique de la Madrid, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Miguel Mancera.



Manotazo de Osorio



Como no provino de la Junta de Coordinación Política, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, declinó la convocatoria a dialogar con diputados e intentar destrabar el conflicto por la instalación de la Mesa Directiva. El funcionario fue firme al decir, que “no pueden poner este tema (del fiscal) como condición para que opere una Cámara tan importante como es la de Diputados. Es algo que es inadmisible”. Si querían un posicionamiento suyo, ahí lo tienen.



Solitario, el Palacio Legislativo



Aprovechando que la actividad legislativa está reducida a su mínima expresión –apenas asisten a las sesiones de trámite en las que no han podido siquiera instalar su Mesa Directiva–, los diputados dejaron solitaria la sede legislativa. En oficinas y pasillos prevalece el silencio y no aparece casi ningún legislador. Con poca asistencia, la Comisión de Educación tuvo un foro previamente programado, y la de Economía organizó un encuentro con Jaime Zabludovsky para hablar del TLC, también con muchas ausencias. Todos están a la espera de acuerdos.



