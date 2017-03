Liberales contra populistas

1

ACAPULCO.– A partir de hoy y hasta el viernes se lleva a cabo la tradicional Convención anual de la banca en este puerto, cuyo tema principal en 2017 es 'El dilema global: Liberalismo contra populismo'.



Sobre el tema de la Convención Bancaria, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles, dijo a EL FINANCIERO que lo que se va a debatir aquí en Acapulco va a invitar a hacer una reflexión sobre el modelo que debemos tener a nivel global tanto económico, como político y social.



“En primer lugar, el populismo es un movimiento antisistema que busca ir en contra de las instituciones; en segundo lugar, (los populistas) se hacen representantes del pueblo que no ha sido atendido por estas instituciones; y en tercer lugar, ofrecen soluciones simplistas a problemas muy complejos y que, en la mayoría de los casos, resultan falaces”, definió.



El Brexit en el Reino Unido y lo que vemos en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, en Francia con la candidata Marine Le Pen, en España con el movimiento Podemos, en Italia con la Liga Norte y sus seguidores, así como en Alemania y Austria, son movimientos que atentan contra un modelo de desarrollo que se ha construido a partir de la Segunda Guerra Mundial, expone.



Robles no mencionó a Holanda, donde la reciente elección parlamentaria fue literalmente una contienda entre liberalismo y populismo, de la que resultó vencedor el actual primer ministro, Mark Rutte, sobre el ultraderechista Geert Wilders.



Para el presidente de la ABM, los conceptos de democracia, libertad, economía de mercado, protección de los derechos humanos; los de equidad en la economía, bienestar y seguridad social que lo garanticen, igualdad de oportunidades y el de meritocracia, han forjado al mundo de hoy y han llevado a alcanzar los mayores niveles de prosperidad y bienestar en toda la historia de la humanidad.



Es evidente que muchos de esos movimientos populistas golpean este modelo de desarrollo económico, político y social, agrega Robles.



“Yo considero que, más allá de las ideologías y fórmulas concretas para problemas muy particulares, es el modelo que debe seguir la humanidad.



“No dejo de reconocer que hay perdedores de este modelo, personas que se han visto afectadas por la globalización y el libre comercio”.



El economista en jefe de Banorte, Gabriel Casillas, dijo a este reportero que el dilema no es liberalismo contra populismo, sino más bien qué tanto se pueden instrumentar políticas públicas sin tener resultados negativos a mediano y largo plazos.



“Hay que trabajar en las correcciones y no destruir el modelo”, abundó Robles.



“No hay que ir en contra del libre comercio. Hay que preparar a las personas que han resultado perdedoras del libre comercio para montarlas en el bienestar que éste ha traído”, dijo.



Si la Convención Bancaria se abre al debate de las implicaciones del populismo, es oportuno analizar el crecimiento de las opciones populistas, que en las más recientes elecciones han dividido la geografía política en el mundo.



¿Será que los banqueros se preparan para lo que pueda venir en México en 2018?



Lo veremos aquí en Acapulco.



