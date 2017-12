Ley mordaza, de última hora

1

Ya en la puerta de salida, y casi de manera inadvertida, los diputados aprobaron una reforma al Código Civil Federal, que establece que se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio a alguien. La propuesta de reforma la presentó el PRI y ya se encamina al Senado para su revisión. El tema pasó casi de noche.



Llamada de emergencia en el PRI



El momento era de absoluta emergencia y la bancada tricolor en San Lázaro buscó a sus integrantes hasta en el hospital. Tenía que completar el quórum mínimo necesario para avalar su propuesta de hacer una Consulta Popular sobre el Mando Único o Mando Mixto de las policías estatales y municipales. Por eso, aunque está convaleciente de un trasplante de hígado, trajeron al salón de plenos al diputado David López, exvocero de Los Pinos. Y como Enrique Jackson sufre de un mal en la rodilla, llamaron a su suplente. El S.O.S. fue en serio. Y pasó “de panzazo”.



En Morelos, a penales con el Cuau



Rabindranath Salazar, senador del bloque PT-Morena, no está dispuesto a bajarse de la contienda interna de la alianza Morena-PT-PES para definir a su candidato al gobierno de Morelos. De entrada, el legislador solicitó ayer licencia para competir por ese cargo y, en términos futboleros, nos comentó que está de acuerdo en irse hasta los penales con Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca y “gallo” del PES para la gubernatura. “Capaz y le gano al Cuau”, dijo el senador.



Feria de spots de presidenciables



Mientras que el TEPJF decide si son válidos o no los spots de los precandidatos únicos, los partidos promueven en sus spots a sus abanderados presidenciales. Con el arranque de las precampañas, el PRI no sólo dejó en su pauta ante el INE los promocionales en los que aparece la imagen de José Antonio Meade, sino que sumó otro en el que abiertamente se invita a la población a conocerlo. Además, el Verde incorporó al exsecretario de Hacienda en sus spots. El PAN no se quedó atrás y, otra vez, difunde la imagen de Ricardo Anaya, aunque sus aliados del PRD y Movimiento Ciudadano todavía no se animan a promoverlo.



Moreira, priista por orden judicial



Otra vez el “debido proceso” y otra vez un partido político recibe un revés y sale ganando un militante. Hace unas semanas el Tribunal Electoral ordenó al PRD reinstalar sus derechos a Carlos Sotelo. Ahora tocó el turno a Humberto Moreira, pues el TEPJF revocó la resolución del PRI en la que declaró la pérdida de la militancia del exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional tricolor… por violaciones al debido proceso.



Mikel, el conquistador



Después de sumar los apoyos de todos los sectores y organizaciones del PRI capitalino, Mikel Arriola oficializará su precandidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México este viernes. En la sede nacional del tricolor, realizará su registro y de antemano anunció que el próximo domingo iniciará su precampaña en una delegación priista, Cuajimalpa, pero precisó que eso no impedirá que visite las demarcaciones gobernadas por otras fuerzas políticas, pues dijo que irá a la conquista del voto del PRD, del PAN y de Morena.



También te puede interesar:

Moreno Valle no va, dicen en el PAN

Nerviosismo de Morena

Barrales no puede cantar victoria