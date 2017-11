Lee esto o despídete de tener trabajo en el futuro

1

Desde hace más de 10 años solía cerrar mis conferencias sobre creación de comunidades digitales con una predicción: “Quién quiera tener trabajo en el futuro tendrá que ser digital”, a la postre esta aseveración se volvería realidad, y de qué manera. Eran épocas del reinado de Blackberry y su BBM, ya había dejado atrás una Treo de Palm (que recuerdos aquellos) y estaba iniciando el iPhone (que hoy ya pasó de ser un artículo de primera necesidad a un artículo de lujo).



Es así como hoy se vislumbra un escenario más dramático para el futuro de los ejecutivos por lo que me atreveré a hacer una predicción más disruptiva, que complementa la anterior: “Quién no sea digital y una máquina pueda hacer su labor mejor que él, no tendrá trabajo en el futuro”. Haciendo una analogía con las reglas de supervivencia que nos regían cuando éramos nómadas y cazadores (hace 100 mil años), en las que para sobrevivir solo teníamos que correr más rápido que el más lento de la tribu, en el futuro solo tendremos que agregar más valor que el dispositivo con inteligencia artificial con el que vayamos a competir. Los “smartphones” harán honor a su nombre y serán más “smart” que muchos de sus dueños (más que ahora).



Según un estudio realizado por McKinsey Global Institute, en los próximos años el 5 por ciento de los trabajos serán susceptibles de automatización al 100 por ciento. Operadores de maquinaria y clasificadores se encuentran en la lista. Continúa el estudio asegurando que del 60 por ciento de las ocupaciones productivas, el 30 por ciento de las actividades se podrán automatizar lo que quiere decir que técnicos, asistentes, desarrolladores de contenido y tecnología verán parte de su trabajo reemplazado por una máquina.



En el grupo de estudio que se entrevistó, declararon que aunque hubo una reducción en los costos al implementar inteligencia artificial, el 24 por ciento prevé un aumento en sus plantillas para atender el incremento en la demanda propiciado por la nueva tecnología. Además el 82 por ciento de las empresas que ya está desarrollando proyectos de inteligencia artificial planea aumentar su plantilla de consultores de negocio, desarrolladores de tecnología y científicos de datos principalmente (lo que está causando una crisis de talento en esto campos). Al parecer tendremos que desempolvar nuestros apuntes del método científico para implementarlos en nuestro trabajo.



El Foro Económico Mundial (World Economic Forum) identificó 16 habilidades que los humanos que pretendan ser económicamente activos en el futuro tendrán que desarrollar.



La aplicación matemática y científica a la solución de problemas se vuelve fundamental, la aproximación crítica, creativa, además del desarrollo de capacidades de comunicación que le permitan colaborar a los humanos, serán competencias necesarias, y para terminar, la forma de enfrentar el ambiente cambiante representará retos que las siguientes generaciones deberán enfrentar con curiosidad, apertura al cambio, iniciativa y liderazgo social digital. Es decir, adaptarse o morir.



Esta es una problemática que los millennials y centennials tendrán que resolver como generación, individuos, asociaciones, gobiernos, instituciones educativas y empresas tendrán que participar y se trata de la transformación cultural y laboral de la humanidad más importante de nuestra historia. La revolución de la información digital evolucionará rápidamente a la de la inteligencia artificial. Como humanidad nos enfrentaremos con la realidad de que después de miles de años reinando como especie, tendremos que lidiar con el hecho de que ya no seremos los únicos seres inteligentes en la faz de la tierra. Habrá que estar listos para expulsar del paraíso a nuestra creación, si es que se rebela.

