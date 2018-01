Lecciones del 17 

1

Huxley decía que la experiencia no es lo que sucede al hombre, sino lo que el hombre hace con lo que le sucede. Si damos por buena la sentencia del filósofo británico, tendríamos que aprender de los sucesos del año que terminó para salir mejor librados en el que comienza:



1.- El acento más pronunciado del año lo tuvo la tragedia sísmica. De nuevo muertos y escombros tras la fuerza de la naturaleza, que dejan ver las consecuencias de lo mal hecho, mal permitido y mal prevenido.



La industria de la construcción no puede ser tan voraz ni la parte gubernamental que la regula tan corrupta, engorrosa e ineficiente.



2.- El socavón de Ruiz Esparza fue también ejemplo de mala construcción, mala licitación y pésima respuesta institucional. Mostró la falta de pudor y la protección siciliana al cuestionado secretario; esperemos que la tragedia sirva para mejores previsiones en futuras obras públicas.



3.- El PAN perdió las causas democráticas que forjaron un legado tirado por la borda con la priisación del control de Anaya a la Roberto Madrazo. Los azules tendrán que ser capaces de encontrar el retorno a sus principios tejiendo en las bases después de la elección, pues su negociación de candidaturas para lograr el Frente les augura una baja significativa en cargos de representación.



4.- El PRI deberá tejer también para cambiar de paradigma. Si bien lo hizo al postular a un no priista a la Presidencia y otro a la Ciudad de México para aprovechar los magníficos perfiles de Meade y de Arriola, no pueden olvidar que fue la mala reputación gubernamental lo que los obligó a buscar fuera de sus cuadros.



5.- AMLO tendrá que buscar un discurso sólido sobre seguridad, pues su peregrina idea de la amnistía fue rechazada por propios y extraños, y la promesa de pacificación en tres años no muestra asideros.



6.- La reforma fiscal de Trump obligará a nuestras autoridades hacendarias a buscar innovaciones efectivas de competitividad y girará la mirada a socios comerciales de otras latitudes. Eso, o seguir aumentando riesgos y problemas.



7.- Los gobernadores presos, paradójicamente, fue de lo mejor que sucedió en el 17. Los ejecutivos locales tendrán en adelante más tiento y prudencia frente a la tentación.



8.- Los graves y tristes atentados terroristas siguieron marcando a la humanidad y nos han enseñado formas eficaces de prevención (la noche de Año Nuevo por ejemplo): vivimos ahora en un planeta desconfiado.



9.- El TLC nos pondrá a prueba. La balanza comercial se redefinirá y nuestra manera de mercadear tendrá que ajustarse a nuevas realidades.



10.- Los crecientes escándalos de acoso sexual también ayudarán a que los degenerados piensen mejor las cosas antes de sus abusos, y sobre todo a que las víctimas no callen.



11.- Las imprudentes declaraciones de algunos consejeros del INE por resoluciones del Tribunal Electoral tendrán que bajar de tono para enfrentar tan compleja elección; lo mismo esperamos de Héctor Díaz Santana, nuevo fiscal electoral, de quien estamos seguros aprendió en cabeza ajena que las declaraciones de su antecesor no pueden hacerse cuando se es autoridad.



12.- El Sistema Nacional Anticorrupción tendrá que lograr compromisos efectivos. Faltan nombramientos clave y la puesta en marcha en diversos estados. Puede ser un sistema eficaz (y mexicanizado) como el electoral o el de transparencia, o una familia desperdigada de elefantes blancos...



13.- La renuncia de Raúl Cervantes y la destitución del fiscal electoral nos restregó en la cara el enorme pendiente de nombrar al fiscal general. ¿Qué se necesita? Madurez política y altura de miras para que los grupos parlamentarios del Senado nombren a la persona idónea. No nos alcanza con esas exigencias y habrá que esperar a que pase la elección.



14.- Los periodistas muertos son también un claro recordatorio de la descomposición de un país que se hunde en pus. Los criterios encontrados alrededor de la Ley de Seguridad Interna dan cuenta de ello: unos se indignan, otros dan datos que los otros no refutan y las sillas siguen vacías en la mesa de la estrategia. ¿Quién le entra? Sobre todo ahora que sabemos que 2017 fue en seguridad el peor año del país: 1.6 millones de carpetas de averiguación; 4,000 delitos diarios y récord en ejecuciones y desaparecidos.



15.- Tendremos la puesta en marcha de la reforma energética, y los discursos a favor o en contra se callarán para ver si es cierto o no lo que tanto anunciaron.



16.- Habrá elecciones sin ideología: las izquierdas casadas con la derecha y la revolución institucionalizada abanderada por tecnócratas apartidistas de vocación democrática, nos darán una elección inédita.



17.- La alineación de la selección generó críticas al técnico y desencantos en la afición. Osorio tendrá que definirse en Rusia ante un grupo tan complicado como Alemania misma.



Ya veremos si en el 18 se trascienden los obstáculos del 17 y si pudimos hacer de ellos lecciones.



Twitter: @salvadoronava



