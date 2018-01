Le hace lo que el viento al Oxxo

1

El uso de esos enormes refrigeradores que integran un Oxxo tiene un costo. ¿Quién lo paga? Obviamente sus clientes.



Pero el año pasado el asunto se volvió crítico. Los costos de electricidad para esta cadena que encabeza Daniel Rodríguez Cofré a través de Femsa Comercio se elevaron 40 por ciento.



El aumento se convirtió en lastre para una empresa que no puede subir intempestivamente precios so pena de perder la venta de cocas ante ‘las tienditas de la esquina’.



Pero 2018 brilla al menos en este rubro para la cadena de tiendas de autoservicio.



Este año entrarán en funcionamiento proyectos de generación de energía eólica contratados previamente, que representarán casi la mitad de su consumo. Un 45 por ciento del total para ser exactos.



La estimación es que, a partir de este año, un Oxxo sí y otro no opere ya con este tipo de energía renovable.



El ahorro puede representar un brinco en utilidades para esta empresa cuyo margen de ganancia es de apenas 8.5 por ciento, lo que le motiva a abrir tiendas literalmente cada día.



La SUV pequeña de Toyota



Como le hemos contado, la venta de las SUV está de moda en México. En contraste con la caída de 8 por ciento que reportó la venta de autos compactos y subcompactos durante 2017, el volumen comercializado de las también llamadas camionetas urbanas creció 6 por ciento.



Una de las armadoras que quiere aprovechar la tendencia positiva de las SUV es Toyota. Nos cuentan que el próximo 25 de enero el presidente de Toyota Motor Sales de México, Tom Sullivan, presentará el modelo C-HR en el país.



Se trata de un vehículo que competirá en la categoría de las SUV pequeñas, donde la marca japonesa no tiene presencia y ahora ‘peleará’ con la Chevrolet Trax y Nissan Xtrail.



El segmento de las SUV ha ganado terreno en México. En el año que recién terminó contribuyó con el 22.6 por ciento del total del volumen de ventas de la industria, con lo que superó el 22.2 por ciento que tienen los compactos.



Además de la C-HR, la armadora japonesa lanzará el Prius C, modelo híbrido que promete ser aún más económico que el Prius normal, cuyo precio anda en 383 mil pesos. Habrá que ver qué tanto reactiva Toyota la venta de los híbridos en México con su versión barata.



La preocupación de las casas de bolsa



En este espacio ya le hemos platicado de Bolsa Institucional de Valores (BIVA), el nuevo centro bursátil que se prevé inicie operaciones a finales de marzo próximo.



Aunque no hay una fecha específica de su entrada en funcionamiento, hay quienes ya empezaron a advertir de las implicaciones del competidor de la BMV. Nos dicen que un sector con riesgo es el de las casas de bolsa pequeñas.



¿La razón? Con la entrada en operación de BIVA, que preside Santiago Urquiza, ahora las intermediarias bursátiles en general deberán de contar con dos cuadros de análisis y administrativos, lo que les implicará mayores costos de operación.



En este sentido, los jugadores de menor tamaño verían presionados sus márgenes de ganancia, al ver incrementados sus costos hasta en 100 por ciento en esos renglones. Una alternativa que tienen es trasladar los mayores gastos a sus clientes, sin embargo, eso les puede restar competitividad. Disyuntiva difícil, ¿no cree?

También te puede interesar:

La apuesta ‘picante’ de La Costeña para 2018

Competencia en moto

Prioridades de Zambrano