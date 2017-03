Las últimas de Seguritech

1

En diciembre de 2012, el gobierno de Guanajuato, del panista Miguel Márquez, adjudicó de manera directa un contrato, pagadero en seis años, por dos mil 727 millones de pesos para labores de vigilancia.



Apenas se supo de esa adjudicación, en el Congreso estatal hubo reclamos por no haber sido tomados en cuenta por el Ejecutivo a la hora de comprometer de esa forma el presupuesto guanajuatense.



En 2014, una auditoría del Órgano de Fiscalización del Estado concluía que la asignación había sido irregular, no sólo porque se brincó al Legislativo, sino que “tampoco se comprobó que la empresa favorecida, Seguritech, presentó la mejor propuesta”. (http://bit.ly/2mWpduK)



Cuatro años después la polémica sigue. Con Guanajuato sumido en una crisis de inseguridad, las autoridades de procuración de justicia de ese estado informaron el miércoles a legisladores locales que el contrato de Seguritech vence en 2018, y que si se pretendiera retener la tecnología instalada en ese sistema de vigilancia, compuesto entre otras cosas de unas dos mil cámaras y unos 20 mil botones de pánico, la siguiente administración tendría que erogar otros 50 millones de pesos. (http://bit.ly/2ntA830) Sí, después de haber pagado dos mil 727 millones de pesos, los guanajuatenses no serán dueños de nada.



Esta es sólo una de las últimas noticias concernientes a una empresa, Seguritech, que en los años recientes ha recibido múltiples contratos y no tanta atención mediática como correspondería para una corporación que tiene contratos en todo el país, muchos de ellos por recursos multimillonarios.



El domingo pasado la revista Proceso develó una de las probables explicaciones sobre por qué Seguritech tendría tantos y tan buenos contratos.



Cabe mencionar que Seguritech S.A. de C.V. es propiedad de Ariel Zeev Picker Schatz. Una de las filiales de Seguritech es Comunicación Segura S.A. de C.V.



En el reportaje firmado por Jenaro Villamil (http://bit.ly/2ntGaAP), Proceso dio cuenta de contratos, exitosos y frustrados, de Conagua para Seguritech. O, para decirlo más propiamente, de David Korenfeld, el hombre fuerte de Enrique Peña Nieto en cuestiones de agua durante su sexenio como gobernador y en la actual administración, para Picker Schatz.



Villamil detalla cómo desde 2010, cuando Korenfeld estaba en la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), y sin que Seguritech tuviera experiencia en radares meteorológicos, les dio un contrato para “suministro, instalación y puesta en operación del radar meteorológico tipo Doppler” de, ni más ni menos, la dirección de operaciones y atención de emergencias del organismo de aguas mexiquense. La operación se frustraría porque otra empresa, con tres décadas de experiencia, se inconformó.



Casi como consolación, Korenfeld le dio tres años después, en la emergencia por las tormentas Manuel e Ingrid, un contrato directo a Seguritech para un radar meteorológico en Guerrero. La querencia en la Conagua por Seguritech sobreviviría incluso a la salida, en abril de 2015, de Korenfeld de Conagua, echado de ese organismo por el uso abusivo de los helicópteros.



En ese año, irregularidades en la licitación a favor de Comunicación Segura S.A. de C.V provocarían que se frustrara un préstamo del Banco Mundial para instalar 299 estaciones meteorológicas, que formaban parte de la modernización del Servicio Meteorológico Nacional. Fuentes conocedoras del tema señalan que otro contrato de 2016, este para mantenimiento de radares, corrió la misma suerte: se iba a otorgar a Seguritech y por las impugnaciones se canceló. Villamil aporta la pista Korenfeld para entender contratos a Seguritech. Es una pista interesante, pero, ¿será la única pista para explicar el éxito que ha llevado a esta empresa a dominar los sistemas de vigilancia en no menos de 20 entidades?



Twitter: @SalCamarena



También te puede interesar:

Inegi, la hora del 'Jaguar' Ríos Piter

Los ricos del 'red set' también lloran

47 cráneos en una fosa... y muchas dudas ociosas