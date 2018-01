Las condiciones para el triunfo de…

1

¿Qué condiciones deben darse para que López Obrador, Meade o Anaya ganen las elecciones del 1 de julio?



Faltan todavía 152 días para la jornada electoral, pero ya se pueden perfilar algunas tendencias, sobre la base de las preferencias actuales y de su posible evolución.



Veamos qué es lo que ve cada uno de los tres principales candidatos:



1.- Andrés Manuel López Obrador. El candidato de Morena, PT y PES, quisiera que el tiempo se detuviera y que mañana ya fuera el 1 de julio. En ese caso, sería casi seguro que ganaría la elección presidencial. Como no hay manera de congelar el tiempo, lo que AMLO requiere es evitar que suceda lo que le pasó en 2006, cuando perdió su ventaja.



Para que ello ocurra necesita evitar que las opiniones negativas respecto a él vayan a crecer. La experiencia de hace 12 años le muestra que, si mantiene un discurso moderado y evita expresiones de odio, tiene más probabilidades de mantener la opinión favorable de quienes no son sus partidarios incondicionales.



La otra condición es evitar que la designación de candidatos a otros cargos vaya a generar divisiones y conflictos al interior de la coalición que lo respalda, y que no vayan a estallar escándalos de corrupción entre colaboradores cercanos.



Una más es que no vaya a hacer el ridículo en los tres debates previstos por el INE, dando argumentos a quienes lo critican por tener propuestas insostenibles.



2.- Ricardo Anaya. Con la diferencia a favor que tiene actualmente AMLO frente a los demás candidatos, la única posibilidad que tiene Anaya de convertirse en aspirante real a ganar es, como ocurrió en el 2006 con Roberto Madrazo, el aspirante del PRI se vaya para abajo en la campaña. Además, Anaya requeriría que Margarita Zavala, o no quedara inscrita o igualmente tuviera una presencia insignificante en la campaña.



Si el candidato del PRI se mantiene en posición competitiva y si Zavala logra una intención de voto de 8 a 10 puntos, Anaya prácticamente estaría fuera de la competencia, porque el voto antisistema se iría con AMLO y la votación panista se dividiría.



Si Anaya lograra poner tras de sí, al final, a quienes no quieren que llegue AMLO, tendría oportunidad de competir.



3.- José Antonio Meade. Es el candidato que tiene la tarea más difícil, pero el triunfo no es imposible. La condición para que se diera sería que Ricardo Anaya tuviera una campaña que lo colocara en un distante tercer lugar. Esa sería la primera condición. La segunda es que a lo largo de la campaña pudiera distanciarse de la imagen del PRI… pero sin perder el voto de los priistas, lo que es verdaderamente complejo. Si se distancia demasiado del PRI, corre el riesgo de que una parte de los priistas se muevan hacia AMLO; si no se aleja lo suficiente, no podrá quitarse los negativos que tiene el tricolor y no podría aspirar a competir para ganar.



Y, la tercera condición es que creciera la proporción de personas que no quieren que llegue AMLO. En este momento, el voto antiPRI es muy superior al voto antiAMLO.



Una incógnita es lo que vaya a suceder con la intención de voto hacia los independientes, ya que tengan registro. Quizás lo único claro es que Margarita podría quitar votos al PAN, pero no está claro cuál sería el impacto del ‘Bronco’ y de Ríos Piter.



Estamos empezando, pero las tareas de cada candidato ya se perfilan con claridad.

