Las batallas de los bancos

El arranque del año no podrá ser más que movido para los principales bancos del país, ya que tendrán durante 2018, varios frentes abiertos.



El primero de ellos y que los tiene bastante incómodos es respecto al proceso que desde 2015 inició la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de los bancos que son accionistas de la sociedad de información crediticia, mejor conocida como Buró de Crédito.



Esto porque luego de dos años de investigaciones, donde los bancos que son accionistas del Buró intentaron ponerse de acuerdo para vender sus acciones y así quedar fuera de la investigación de la Cofece por prácticas monopólicas, no lo lograron.



En ese tiempo incluso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubo acercamientos para promover la llegada de más burós de créditos, hasta Equifax que luego se supo fue hackeada en Estados Unidos mostró interés en adquirir la sociedad de información crediticia motivo de la discordia entre bancos y la propia autoridad que vigila que los mercados operen de forma transparente.



Ahora esta semana, aseguran parte de los hoy investigados y que incluso acreditaron ya en diciembre a sus representantes legales será importante, porque vencen plazos e iniciará ahora si la defensa de cada uno de ellos para demostrar que no realizan prácticas monopólicas, defensa que incluso aseguran los llevará al pleno para demostrar que actúan de forma adecuada.



En la Cofece aparecen tanto bancos como Scotiabank, Banamex, Banorte o Santander acreditando su participación, así como Mauricio Gamboa, actual director del Buró, pero dicen serán llamadas personas físicas a dar su testimonio y defensa, por lo que esta batalla será de frente está por iniciar, ¿lograrán los bancos ganar a la Cofece?



Sin embargo, esta investigación por parte de la Cofece, no es la única que realizan, actualmente están en la elaboración de un nuevo análisis sobre cómo opera el sistema financiero mexicano, esto es una actualización de aquel documento hecho en julio de 2014 y que tienen previsto tener en esas fechas en éste 2018, en donde nuevamente los bancos serán parte importante del análisis.



El primer documento de 2014 motivó algunos cambios positivos, como prohibir las ventas atadas, que en un producto crediticio contratado te obligarán a adquirir otros servicios con el mismo banco, o se generó mayor movilidad hipotecaria cambiar la hipoteca de un banco a otro es ya cosa común, pero no se dio en otros productos crediticios, cambiar de un banco a otro una tarjeta de crédito, como sucede en el hipotecario no es cosa fácil, por lo que sin duda este nuevo análisis del sector financiero pondrá a varios a la defensiva.



También una batalla más que iniciarán no sólo será en materia tecnológica, ya que ofrecer las últimas tendencias a sus clientes ya forma parte del ADN de los bancos, es más bien, cuál será la mejor forma de cumplir con la regulación de prevención de robo de identidad que capturará datos biométricos como la huella dactilar y que favorezcan a todos.



En estos días, una vez que presentarán sus históricos resultados de ganancias de 2017, también sabremos como el uso de la huella dactilar en la verificación de la identidad de cada cliente, simplificará el tener acceso a un cajero.



Por ejemplo, Banco Azteca que desde que inició operaciones reconoce a sus clientes con la huella, tiene estos cajeros, los cuales fueron útiles para quienes perdieron sus papeles durante los pasados sismos, ya que con sólo acudir a la ventanilla o al cajero de este banco, pudieron retirar su dinero al usar sólo como identificación su huella. Pero como el banco más grande del sistema, BBVA Bancomer ya tiene un cajero piloto que puede ser usado con la huella digital en sus instalaciones y seguro pronto definirán cual conviene más a sus clientes.



En datos biométricos, Banorte e Inbursa usan la ‘selfie’ como un factor de autentificación para que sus clientes accedan a sus cuentas y será interesante, dado que el primero será pronto el segundo banco más grande del sistema para ver que pauta marcará a sus competidores.

En este arranque del año también significaron cambios, como la salida de Enrique Margain como director del segmento hipotecario en Scotiabank, ahí puso en marcha innovaciones importante, como el financiamiento de preventa, que ha sido bastante atractivo, ahora despacha desde la Torre HSBC, en donde es el nuevo director Ejecutivo de Secured Lending.



Por lo pronto la moneda está en el aire.

