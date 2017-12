La transparencia: su inquebrantable valor

1

Para este cierre de año sobran temas por comentar: a) la promulgación de una muy esperada Ley General de Archivos, que es noticia excelente para integrar, documentar y preservar la memoria nacional en orden legal y material y por lo que representa para el cumplimiento del derecho de acceso a la información; b) la también, y no precisamente esperada pero aprobada Ley de Seguridad Interior, discutida y discutible sin duda alguna porque pueden comprometerse los derechos humanos, la ausencia de transparencia y la rendición de cuentas y la posible afectación del principio de convencionalidad.



México ha superado relevantes episodios y debe vigorizar, además de su economía, la democracia y los gobiernos civiles laicos. México es una República, México se integra por 31 Estados libres y soberanos en su régimen interior y la Ciudad de México, que han pactado el Federalismo en que el régimen democrático no sólo no decaiga, sino que se consolide y permita superar los grandes problemas actuales como son la violencia, la corrupción y la impunidad; y, c) la tan callada reforma laboral con tintes patronales y en la que se perfila la ausencia de la opinión y voz libre de los trabajadores que además de obstruir la transparencia sindical que tanto favorece la organización de los trabajadores, se incumplen convenios de la OIT como el 144 sobre la consulta tripartita, considerado un convenio de gobernanza, ratificado por México. Esta reforma laboral redactada silenciosamente no salió de un día para otro, pero sí inquieta que haya sido aprobada de un día para otro.



Paralelo a estas situaciones legislativas coexisten otras tantas preocupaciones como son nombramientos importantes: contralores en órganos autónomos, magistrados, fiscal general y otra muy especial que se refiere a lo que el lector ya debe haber supuesto y son los procesos electorales entre los cuales sobresale el del Presidente de la República.



Ya hay precandidatos y candidatos… también renuncias y nuevos nombramientos; programas y políticas públicas quedan en suspenso o tal vez interrumpidas frente a preferencias en la competencia partidista y en esta surgen otros tantos dilemas como el de alianzas mecánicas, algunas intempestivas y no menos sorprendentes y la danza de candidatos que abandonan sus huestes casi en pleno proceso electoral lo que complica la transparencia partidista que exige la Ley General de Transparencia (principalmente los artículos 70, 74 y 76).



El panorama se vislumbra inquietante cómo definitivamente lo es por la incertidumbre que genera en la sociedad, una incertidumbre con muchos frentes abiertos.



Los mexicanos tendremos que demostrar que hoy más que nunca reprobamos la corrupción en cualquier expresión y en cualquier área (gubernamental, empresarial, partidista, etc.), que nuestra vocación es la democracia y que no hay forma de dar un solo paso para atrás. Pero, ¿cuál sería el tema que nos ocupa hoy? Este diario, El Financiero, generosamente nos ha abierto un espacio semanal a los siete comisionados del INAI, lo que representa un compromiso para aludir temas relacionados con nuestras atribuciones y obligaciones; así, en aras de honrar nuestra propia transparencia, no podríamos, —no debiéramos— esquivar análisis, reflexiones y comentarios sobre los temas antes citados; hoy por hoy y ante el cúmulo en este fin de año es altamente saludable destacar la importancia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados entre los cuales están los sindicatos que reciben recursos públicos, las dependencias gubernamentales, algunas estrenando titulares; los partidos políticos y sus alianzas así como el propio INE.



Quedaría un solo tema por mencionar por lo que puede cerrar esta columna con una buena noticia referente a la invitación que México ha recibido por el Consejo de Europa a adherirse al Convenio 108 sobre la protección de los datos personales, único instrumento internacional en la materia.



México será, junto con Argentina y Uruguay, el tercer país latinoamericano que sin formar parte de dicho Consejo obtenga este estatus una vez que se formalice su aprobación y ratificación. Felices fiestas y por favor cuiden sus datos personales!

*La autora es comisionada del INAI.



