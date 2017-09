La tentación de Morena

1

Nos aseguraron operadores políticos en San Lázaro que a Morena la tocaron y casi cayó en la tentación de cambiar sus votos por mayores posiciones políticas y recursos, muchos recursos. Dicen que, de no haber sido descubierta y ventaneada por MC, PAN y el PRD, “todo hubiera quedado entre caballeros”. Tan es así, que cuando en tribuna le reprocharon a su coordinadora, Rocío Nahle, ella dijo: “Ahí está, les ‘devolvemos’ su vicepresidencia, no la queremos”. Es decir, ¡ya la tenían! Aunque la jefa de la bancada insistió en que nunca hubo negociación con el PRI, y al final se sumó al bloque opositor.



Gamboa cede presidencia de Jucopo



Y el que anunció que cederá la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Senado a una de sus compañeras de partido, fue el priista Emilio Gamboa, quien dijo que, una vez que se convoque a reunión, declinará a favor de la mexiquense Ana Lilia Herrera, con el fin de que exista un equilibrio, un presidente del Senado y una mujer presidenta en la Jucopo.



Cordero, respaldado y con quorum



Ayer, al menos seis panistas más mostraron su simpatía a un sonriente Ernesto Cordero, minutos antes de presidir su primera sesión ordinaria en el Senado, en la que estuvieron presentes 112 legisladores de todas las fracciones, entre ellos 32 de los 38 de Acción Nacional. Llamó la atención la ausencia del coordinador de fracción, Fernando Herrera, quien ni lista pasó. De seguro aún no pasa el trago amargo de que los adversarios de su propio grupo se quedaran con la Mesa Directiva. La sesión, por cierto, se desarrolló en orden y sin contratiempos.



Ropa sucia se lava en Twitter



Aún molesto con los compañeros de su bancada que lo han llamado traidor, el senador panista Javier Lozano balconeó ayer en Twitter a quienes se dicen “puros”. Posteó una lista con el número de veces en que algunos de los acusadores han votado en sentido contrario al coordinador albiazul. El resultado: Víctor Hermosillo (13), Ernesto Ruffo, Francisco Búrquez (11), y Marcela Torres (9). Eso contra los cinco corderistas “rebeldes” que sólo han diferido entre una y tres veces. Ahí sus argumentos.



Layda, en vía libre para Álvaro Obregón



Ayer, el Movimiento Nacional por la Esperanza, de René Bejarano y Dolores Padierna, organizó un evento para manifestarle su apoyo a la senadora campechana Layda Sansores, quien hace unos días fue nombrada, sin necesidad de una encuesta, como la “coordinadora de organización” de Morena en la delegación Álvaro Obregón, es decir, la candidata para aquella demarcación.



Frente, ¿hasta que la candidatura los separe?



Con el argumento de que el Frente Ciudadano por México no es electoral, tanto el panista Ricardo Anaya como la perredista Alejandra Barrales evitaron los cuestionamientos sobre si van a ir con un solo candidato presidencial o si el Frente Opositor tendrá dos propuestas de abanderado en 2018. Por más que se les insistió en el tema después de que presentaron su solicitud de registro ante el INE, ambos líderes partidistas se limitaron a señalar que están sumando esfuerzos y coincidencias, pero sobre el candidato presidencial, ni una palabra.



También te puede interesar:

Enfrían tema de expulsiones

Mensajes claros

¿Quién operó el combate a la pobreza?