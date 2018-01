¿La tarjeta del Metro da crédito de nómina?

1

Entre trabajadores del gobierno de la Ciudad de México ha despertado inquietud un detalle navideño que tuvo para con ellos la administración de Miguel Ángel Mancera.



Algunos burócratas capitalinos denuncian que el gobierno les regateó 280 pesos de su bono de fin de año.



No es que no se los hayan dado, como tal. Es que les metieron esa cantidad en una alcancía que ni pidieron y de donde, según los anónimos denunciantes, resultaría muy caro sacar la lana.



Según los denunciantes, para recuperar esos 280 pesos el trabajador se tendría que endeudar con un crédito de nómina de seis mil pesos por el que terminaría pagando más del doble, casi 14 mil del águila.



El tema involucra a la compañía Broxel –amiga de esta columna–, esa a la que Mancera le regaló la facilidad para que emita cientos de miles de tarjetas, plásticos que como ya se sabe contienen dos chips, uno de saldo para usar en transporte público como Metro o Metrobús, y otro chip para usarlo como monedero electrónico en establecimientos que reciban Mastercard.



El gobierno (es un decir) de Mancera hasta hizo publicidad de las compras que se podrían realizar con esa tarjeta que, para efectos prácticos, es el negocio de un particular.



Pero digamos que ok, que si Broxel se puso las pilas y convenció a Mancera (siempre tan remilgoso) de que les aceptara el favor de ser ellos quienes emitieran cientos de miles de tarjetas, pues allá cada usuario si decide que además de saldo de transporte quiere meterle hasta 15 mil pesos al monedero para que la empresa Broxel le jinetee esa lana. Cada quien. Porque ojo, no es un instrumento de ahorro, ni nada por el estilo: tu tarjeta del Metro es en realidad una tarjeta de crédito.



Lo anterior ya lo sabíamos desde el otoño. Lo nuevo es que con fecha del 15 de diciembre, a trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México les llegó una tarjeta Broxel del Metro y dos formatos:



1) “Autorización de consulta de datos en la plataforma del sistema de administración de descuentos del gobierno de la ciudad de México”. Esa autorización es a favor de Broxel S.A.P.I de C.V.



2) “Consentimiento de descuento vía nómina” a favor de la Subsecretaría de Administración y Capital Humano del Finanzas del gobierno de la CDMX.



Según los denunciantes, el tema es que no pueden dar de alta la tarjeta, para acceder a sus 280 pesos, sin aceptar el préstamo de 6 mil pesos.



De hecho los trabajadores alegan que el propio sindicato les mandó un mensaje que alertaba que: “OJO MUCHO OJO: La tarjeta Metro-Broxel es de crédito; cuenta con una pequeña línea de crédito pre-autorizado por la cantidad de $6,000.00 pesos, y aquí es donde hay que tener cuidado ya que al momento de recibirla o activarla te pedirán tu consentimiento de descuento vía nómina, SI LO ACEPTAS ES BAJO TU RESPONSABILIDAD, por el siguiente motivo: La empresa Broxel te presta $6000.00 pesos, el crédito es a 72 quincenas con pagos quincenales de $190.62, esto quiere decir: 72 x 190.62 =13,724.64 que es el monto que terminaras pagando”.



En el centro de atención telefónica de Broxel una persona aceptó ayer que existe un programa de tarjetas para trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, pero no quisieron dar más información al respecto.



Broxel tiene ya el negocio de los boletos del Metro y el Metrobús. ¿Ahora también le darán acceso al negocio de los créditos de nómina? Si así fuera, qué suertudos.



Twitter: @SalCamarena



También te puede interesar:

Las fatigas del Frente

Sin guardagujas

PRI, desperdiciar el recurso del cinismos