San Miguel de Allende, Guanajuato, es una de las joyas de este mundo. Ciudad mágica, representativa de lo que es México, la singular fusión de dos culturas: indígena e hispana, con sus luchas, sus valores y sus creencias.



México se siente en San Miguel, en su arquitectura, su comida, sus parques, su cultura y la amabilidad de los sanmiguelenses. Por tercer año consecutivo se va a llevar a cabo la Corrida de la Insurgencia, en esta ocasión será el viernes 26 de enero, en punto de las 20:00 horas, en la plaza de toros Oriente, de San Miguel. Por primera vez actuará un rejoneador, cuyo simbolismo tiene muchas lecturas; México fue conquistado a caballo, para luego ser liberado a caballo. Ignacio Allende fue Capitán del Ejército de los Dragones de la Reina, además de ser uno de los héroes que nos dieron patria, como usted bien sabe, en el movimiento insurgente de 1810. Esto quiere decir que era capitán de caballería. Hijo de españoles nacido en México.



Guillermo Hermoso de Mendoza será el rejoneador, nació en España y ha vivido literalmente la mitad de su vida en México, vino de bebé y ha pasado cada seis meses que dura la temporada mexicana de su padre, aquí en San Miguel de Allende.



Vincular el toreo a caballo en este festejo es un gran acierto.

En la lidia a pie, el cartel será un mano a mano entre dos toreros jóvenes de nuestro país: Arturo Saldívar y Luis David Adame, ambos triunfadores recientes de la Plaza México. Los toros son de la ganadería de Fernando de la Mora, y la noche ofrecerá además de la gran riqueza cultural de una corrida de toros, muchas sorpresas.



Este es un extraordinario plan para viajar a la que es considerada como “la mejor ciudad del mundo”, San Miguel de Allende, patrimonio de la UNESCO y elegida como uno de los cinco mejores destinos para vacacionar. Hay que sentir a México, disfrutar de sus galerías, rincones y gastronomía.



El reconocido fotógrafo y taurino Emilio Méndez ha montado una exposición con más de 60 fotos acerca de las dos primeras ediciones de la Corrida de la Insurgencia, las cuales se convierten en un viaje fantástico por el tiempo y nuestra historia; desde ayer lunes se puede disfrutar en el Centro Histórico de la Ciudad.



Además del cielo del bajío, la noche será amenizada por música de mariachi y la interpretación de la soprano guanajuatense Sindy Gutiérrez.



Como marco de esta magnífica puesta en escena, el artista zacatecano Alfonso López Monreal ha sido designado por segundo año consecutivo como el encargado de ilustrar la barrera del ruedo, así como la arena, dándole mayor riqueza visual a la ya de por sí embriagante belleza de una corrida de toros.



Los trajes que utilizarán, tanto matadores como subalternos, han sido diseñados y confeccionados por el reconocido sastre taurino mexicano, César Gutiérrez, bajo la estricta supervisión histórica de la maestra Graciela Cruz.



Esa noche se vivirá la magia que ofrece la cultura taurina, no sólo por la lidia de un toro, cuya manifestación artística y representación de la vida misma es un goce total, sino que habrá música, pintura, emoción, valentía, peligro y arte.



No deje pasar la oportunidad, la Corrida de la Insurgencia es la única corrida de toros temática en Latinoamérica, con acento propio e identidad de un México moderno, que basa dicha característica en el respaldo de sus tradiciones centenarias y su cultura. Por esto mismo siento profundo desprecio por la politización de nuestra identidad, que siempre debe estar basada en el respeto.



El PVEM intenta de nuevo atentar contra esto. A este país lo tiene varado gente como ustedes, oportunistas sin valores ni principios. Trabajen por México, no contra él. Enfóquense en la educación y en ser ecológicos, no demagogos.



