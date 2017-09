La importancia de invertir 

1

México es un país lleno de contrastes, pero también lo es con muchas historias de éxito, de las cuales se habla en función de los resultados económicos y financieros en un momento determinado, en especial cuando se logra coronar el final de un largo camino de esfuerzo. Sin embargo, hablar del trayecto, de lo cotidiano del propio recorrido y en especial de la decisión de comenzar a caminarlo, es algo que resulta verdaderamente trascendental para una sociedad que busca encontrar y fortalecer condiciones que garanticen un mayor bienestar y calidad de vida para sus integrantes.



Dentro de nuestro país, Querétaro es una entidad que hoy en día ha logrado, después de un largo camino de varias décadas, posicionarse como una entidad atractiva para la inversión y, con ello, como una entidad en franco crecimiento, ubicada entre las primeras a nivel nacional con una tasa estimada alrededor del 5%.



Sin lugar a dudas, el crecimiento es una buena noticia cuando viene acompañado de las condiciones cualitativas que propician la realización de nuevas inversiones en muchos rubros. Considero que una de las más valiosas es la confianza, y lograrla no es cuestión de un momento, sino de muchas otras características que se observan y se valoran en el transcurso de un tiempo determinado.



Así también, me viene a la mente una de las pláticas organizadas por el IMEF grupo Que-rétaro, donde se habló de la sustentabilidad y, más allá de verla vinculada a la ecología, se reconoce como una condición de armonía con todo el entorno que tiene que ver con los procesos y desempeño de una empresa y de quienes la conforman. Esto implica que todos los actores económicos participen con la mayor armonía entre ellos mismos, pero también compartiendo una visión conjunta que conlleve el alcance y logro de metas y objetivos tanto de las propias empresas, como de la comunidad que habita una ciudad y una zona conurbada.



El invertir, no solamente representa el propósito de obtener un rendimiento en el trans-curso del tiempo, en función de un determinado riesgo y oportunidad de mercado, sino que acompaña al hecho de invertir, la generación de empleos bien remunerados, la oportunidad para personas y familias de encontrar un modo lícito y digno de vivir y de satisfacer determinadas necesidades. Hay para otros, la oportunidad de tener un mayor desarrollo personal. Para los gobiernos que fomentan la inversión, representa la posibili-dad de construir una mayor infraestructura para albergar nuevas y futuras inversiones. Se establece y consolida una cadena de proveeduría y de consumo. Al incrementarse el nivel de ingreso, paralelamente crece la oferta de bienes y servicios que a su vez coad-yuvan en un círculo virtuoso que beneficia a muchos.



Desde una óptica de grupos sociales, el fortalecer el sector de ingreso medio de una sociedad, implica abrir oportunidades para quienes más lo requieren y le permite a muchos otros, encontrar mayores beneficios reflejados justamente en una mayor calidad de vida gracias a una mayor dinámica económica. Compartir una visión social de crecimiento, no elimina los riesgos que se nos presentan en la actualidad en nuestro país, pero sí brinda mayor armonía y permite que una ciudad consolide mejores cualidades para atraer inversiones. Aunado a ello, la educación y formación de jóvenes permite también que en los planes de inversión, el requerimiento de encontrar recursos humanos que cubran el perfil necesario, sea más un atractivo que un tema a resolver.



Querétaro es una entidad que reúne muchas de estas condiciones y características para atraer inversiones, pero quienes participamos en el sector productivo debemos estar conscientes de que invertir es adicionalmente una responsabilidad con el presente y el futuro de la comunidad. El IMEF juega un papel preponderante para que los ejecutivos de finanzas, estén cada día mejor preparados e informados para dar seguimiento a su responsabilidad tan cercana con todo lo que significa invertir.



