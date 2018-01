La expansión de los Coppel

1

Los negocios entre empresarios mexicanos y estadounidenses siguen su marcha, esto, pese a todo el ruido y mala vibra que pueda generar el actual presidente del vecino país del norte, y más se seguirán viendo en el sector financiero, entre bancos y empresas Fintech que se desarrollan en Silicon Valley.



Por eso si se preguntaban que tenían en común James Gutiérrez de Insikt y David Coppel del grupo Coppel, que incluye al banco y la Afore que más afiliados ha logrado integrar, les puedo comentar que es mucho más de lo que creemos.



En diciembre anunciaron una alianza, que quizás por las fechas pasó desapercibida, pero hoy James Gutierrez cofundador y CEO de Insikt, empresa con cuatro años en el mercado estadounidense, busca cumplir su sueño “de tener un impacto para un cambio real en las comunidades, no sólo para un puñado selecto, sino un verdadero esfuerzo nacional para cambiar sus vidas. Nuestra empresa es más que prestar dinero y nuestros clientes son más que llegar a nosotros a pedirlo, juntos somos un movimiento. Somos más que una fuerza de 100 mil personas y con esta ronda de fondos vamos a poder llevar nuestra misión a nuevos destinos”.



Este “movimiento” podría traspasar fronteras hasta México, ya que con su plataforma de préstamos Lendify, INSIKT permite a grandes empresas, principales supermercados, uniones de crédito y bancos ofrecer préstamos que construyan un historial crediticio a personas que no cuentan con esos servicios, esta combinación de tecnología avanzada y redes de socios ha catapultado el rápido crecimiento de la empresa, modelo que podrían “tropicalizar” en nuestro país vía Coppel, la forma precisa en qué se hará es lo que se está definiendo.



Cuando una tecnología o modelo funciona bien en algún país o segmento es fácil implementarlo en cualquier país, por ello David Coppel, que es integrante de la Junta Directiva de Grupo Coppel, puso los ojos en esta empresa para aliarse ya que hay coincidencias de atención a segmentos similares a los que se enfoca Coppel en México, que es dar atención a la base de la pirámide y a quienes tienen poco o nulo acceso a créditos bancarios o no están bancarizados.



Sin duda, este 2018 podría ser un año muy importante para el grupo, sólo hay que recordar que en la presidencia de los consejos de administración de la Afore y el banco desde septiembre se encuentra Rubén Coppel Bernal, joven que conoce a fondo el negocio, ya que parte de la preparación es esa precisamente, conocer cada área y con esa inversión de Grupo Coppel en Insikt por 50 millones de dólares para dar créditos en Estados Unidos se anticipan modelos innovadores en el país.



Y como les adelantamos el martes pasado en la columna “Las batallas de los bancos” el viernes la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció el emplazamiento por probables prácticas monopólicas en contra de personas físicas y morales que pertenecen a las sociedades de información crediticia, lo que quiere decir que inicia ahora el juicio y en donde veremos defenderse a los agentes económicos acusados, esto será un tema interesante por los argumentos que se presentarán. Por lo pronto, la moneda está en el aire.



Twitter: @JLeyvaReus



