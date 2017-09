La edad de los constituyentes de 1917

1

La numeralia en torno al Congreso Constituyente de 1917 puede ser tan abundante como se quiera. Un dato quizá interesante es el relativo a la edad de los constituyentes cuando llegaron a Querétaro para discutir y aprobar una nueva Constitución.



La edad de los constituyentes puede ser un dato de interés, aunque no necesariamente de relevancia. Como sí lo son los relativos a su preparación académica, experiencia laboral o actividad profesional, formación política, trayectoria en el servicio público, pertenencia a grupos políticos, entre otros datos.



Pero vamos a sus edades. En el magnífico estudio realizado por el académico Ignacio Marván Laborde, recién publicado con el título Cómo hicieron la Constitución de 1917, rastrea el autor la edad de los constituyentes por el tiempo, apenas tres meses, en que cumplieron su encomienda. En total fueron 218 diputados, 189 titulares o propietarios y 29 suplentes que ejercieron el cargo. Del total, Marván consiguió el dato relativo a la edad de 216, por lo que sólo le faltó localizar la información de dos.



A pesar de que la edad mínima exigida hace un siglo por la Constitución para ser diputado era de 25 años, dice Marván que media docena no cumplió tal requisito, es decir, casi el 3 por ciento. De 25 a 30 años fueron 58 diputados, poco menos del 27 por ciento. De más de 30 a 40 años sumaron 96, equivalente al 44.4 por ciento; de más de 40 a 50 años se contaron 38, es decir el 18 por ciento y de más de 50 y hasta 60 años su número fue de sólo 18, que representaron 8.3 por ciento del total de 216 constituyentes cuya edad es conocida.



Marván cierra los grupos etarios exactamente en 60 años, como límite superior, porque dice que el diputado de mayor edad, el ingeniero Cristóbal Castillo, electo en Tapachula, tenía justo 60 años cuando cumplió su función de constituyente.



Por cuanto hace al primer grupo, es decir, a los que aún no cumplían 25 años de edad, sus nombres y estados por los que resultaron electos fueron: Donato Bravo Izquierdo (estado de México), Hilario Medina (Guanajuato), Rafael de los Ríos (D.F.), Juan de Dios Bojórquez (Sonora), Alfredo Peralta (Michoacán) y Lorenzo Sepúlveda (Nuevo León), el menor de todos, con apenas 19 años cumplidos.



Cabe señalar que otro investigador, Leonardo Bolaños Cárdenas, en el estudio introductorio del libro que contiene las Actas del Congreso Constituyente 1916-1917, actas que extrañamente se mantuvieron en secreto durante casi cien años, pues la Cámara de Diputados apenas las publicó a fines de 2014, se incluyen otros tres constituyentes con menos de 25 años de edad, a saber: Froylán C. Manjarrez (Puebla, de 23 años), Fidel R. Guillán (Guerrero) y Luis Espinosa (Oaxaca).



Como dato puntual, Marván informa que la edad promedio de los constituyentes del 17 fue de 36.16 años y su moda (la edad que tuvo un mayor número de ellos) fue de 31 años.



A pesar de que Marván Laborde afirma categórico que “en su mayoría los constituyentes de Querétaro fueron relativamente jóvenes” (ob. cit., pág. 69), luego se encarga de demostrar lo contrario. Señala al efecto que si en 1930, es decir, más de una década después de 1917, “la esperanza de vida en México era de 33 años…es posible pensar que, lejos de los parámetros actuales, en relación con el conjunto de la población nacional los constituyentes no eran tan jóvenes como ahora podía considerarse” (p. 74)



Un cálculo grueso indica que la edad promedio de los constituyentes de Querétaro debió haber estado, en términos actuales, muy por encima de los 70 años del mexicano contemporáneo. Y eso que se colaron seis, tal vez nueve, que por tener menos de 25 años hicieron bajar la edad promedio del grupo.

