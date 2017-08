La buena racha

1

Pocas semanas en los últimos años resultaron tan positivas para el gobierno de Enrique Peña como la pasada.



Veamos algunos de los datos y hechos que se conocieron.



1.- Los resultados de finanzas públicas.

El viernes 28 de julio por la noche, Hacienda informó los resultados de las finanzas públicas al primer semestre del año y en ellos reveló que el balance fue positivo por primera vez desde 2008. Hubo ingresos superiores a los gastos por casi 142 mil millones de pesos frente a un déficit previsto de 319 mil millones, es decir, la diferencia positiva fue de 461 mil millones.



El remanente de Banxico que fue entregado a Hacienda ascendió a 321 mil 653 millones, por lo que, aun descontándolo, hubo una diferencia positiva de cerca de 140 mil millones de pesos.



2.- El crecimiento del segundo trimestre.

El lunes, el Inegi dio a conocer su estimación oportuna del crecimiento de la economía en el segundo trimestre del año, que fue de 3.0 por ciento a tasa anual, con cifras desestacionalizadas. Si el Inegi (cuando ofrezca las cifras preliminares el próximo 22 de este mes) confirma el dato, el crecimiento de este segundo trimestre será el más alto desde el primer trimestre de 2013 (igualando la cifra del segundo trimestre del 2014). Nada mal para un año que se veía muy complicado y con malos pronósticos.



3.- Mejora la perspectiva una segunda calificadora: Fitch Ratings.

El jueves pasado la calificadora Fitch Ratings, una de las tres grandes a escala mundial, mejoró la perspectiva de la deuda mexicana al pasarla de 'negativa' a 'estable'. Apenas dos semanas atrás, S&P había hecho lo propio. La buena gestión de las finanzas públicas y las mejores perspectivas económicas fueron los factores determinantes de este ajuste.



4.- Ajustan al alza las perspectivas de crecimiento de este año.

El pasado 25 de julio titulé mi artículo en EL FINANCIERO “Vamos a crecer más de lo que se cree”, lo que se valida con los más recientes indicadores. No sólo fue el dato que se dio a conocer el lunes sino la expectativa para el final de este año. Varias instituciones ya ajustaron hacia arriba sus perspectivas de crecimiento para 2017. El jueves, la Cepal dio a conocer su previsión, estimando un crecimiento de 2.2 por ciento.



5.- Mejora la confianza de empresarios y consumidores.

El índice de confianza del consumidor correspondiente a julio creció 1.8 por ciento respecto al mes previo y está 23 por ciento por arriba del nivel de enero. En el caso de la confianza empresarial, creció 0.7 por ciento en julio y superó en 11.2 por ciento el nivel de enero.



6.- La filtración de la conversación de EPN con Trump.

La imagen del presidente Peña mejoró notoriamente al conocerse la transcripción de su conversación telefónica con Trump el pasado 27 de enero, en la cual le refirió contundentemente que México no pagaría el muro fronterizo.



Lo malo es que la semana ya terminó y nos esperan coyunturas que tal vez ya no ofrezcan noticias tan favorables como las que vimos la semana pasada.



Pero, sin duda, luego de momentos muy complicados y desgastantes, al país le conviene tener una racha de buenas noticias, como las que vimos en días pasados.

Twitter: @E_Q_



También te puede interesar:

Ni tanto que queme al santo…

Los motivos del optimismo

¿Ya tiene Peña a su candidato?