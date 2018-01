La batalla por la agenda pública

1

Una de las batallas políticas más importantes que se están dando en estos momentos y se darán en las próximas semanas es la de la agenda pública.



¿De qué hablamos específicamente los mexicanos cuando hablamos de política o elecciones? ¿Y qué implicaciones tiene ese hecho en la contienda electoral?



La detención, en el mes de diciembre, de Alejandro Gutiérrez, quien fuera secretario general adjunto del PRI, y la denuncia que presentó Javier Corral por el presunto freno en el pago de un convenio por parte de la Secretaría de Hacienda, fueron dos golpes exitosos del gobierno de Corral y de la fuerza política a la que pertenece, para colocar de nuevo el tema de la corrupción en una posición prominente de la agenda.



Un indicador interesante deriva de Google Trends, que mide el interés de un término en función de las búsquedas realizadas.



Antes de los hechos de diciembre, el término corrupción apareció el año pasado, en su punto más alto en mayo, con las secuelas de la detención de Javier Duarte.



El interés creció y rebasó los niveles de mayo cuando en diciembre se dio la detención de Alejandro Gutiérrez y las revelaciones del presunto desvío de recursos al PRI. Y el asunto volvió a crecer esta semana.



Sin embargo, si se contrasta el nivel de interés del tema “corrupción” frente al tema “delito” o “seguridad”, resulta que el interés sobre los asuntos de seguridad duplicó el relativo a la corrupción, aun en los momentos en que más atención atrajo este último, y el día de ayer en particular, el interés por el tema seguridad llegó a superar hasta en 10 veces al del tema corrupción.



Sin embargo, pareciera, en el llamado ‘círculo rojo’, que las cosas son exactamente al revés.



Cada fuerza política ha trazado su estrategia de campaña.



Como le hemos comentado en este espacio, en los siguientes meses todo apunta a que AMLO seguirá encabezando las preferencias electorales y la contienda relevante será por el segundo lugar.



Al Frente que encabeza Ricardo Anaya le resulta altamente rentable en términos electorales que la agenda de medios sea dominada por el tema de la “corrupción”, pues en ese tema saldrán perdiendo el PRI y sus aliados.



En contraste, no le es conveniente que el tema seguridad aparezca de manera destacada en la agenda, pues algunas de las entidades gobernadas por los partidos que forman el Frente, como el propio estado de Chihuahua, aparecen como los más violentos.



Al final de cuentas, si un tema aparece recurrentemente en la agenda pública, acabará por influir también en el llamado ‘círculo verde’ y tendrá una incidencia sobre las preferencias electorales.



El mayor de los golpes de agenda que dieron el PRI y sus aliados fue el propio ‘destape’ del candidato en los últimos días del mes de noviembre.



Sin embargo, después de esa fecha, pese a la cobertura recibida, pocos temas han logrado incidir en la agenda.



Lamentablemente, para la deliberación pública, asuntos como la corrupción, no se traducen en propuestas o planteamientos serios, sino en golpes efectistas, que son los que más impacto tienen en la agenda.



La guerra apenas ha comenzado. Las batallas por la agenda pública van a tener lugar en los próximos 171 días, que son los que restan, antes del día de la elección.



Precisión



De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, la fecha probable para el incremento de tasas en México es febrero y no marzo, como lo afirmé ayer.

