La apuesta ‘picante’ de La Costeña para 2018

Una empresa que tuvo motivos para festejar en el año que recién terminó fue La Costeña. Le hablamos de la firma que a menudo está en su mesa, a través de los chiles en vinagre o chipotle, frijoles, mayonesas, frutas en almíbar y verduras, entre otros productos.



El grupo que dirige Rafael Celorio concluyó 2017 con un crecimiento superior al 12 por ciento en sus ventas consolidadas y para el presente año espera repetir este desempeño.



Según el ejecutivo, en 2017 La Costeña reforzó su presencia en la categoría de chiles -donde presume en tener más del 60 por ciento del mercado en México-, además crecer a doble dígito en la venta de mayonesas, vegetales y frutas en almíbar.



Aunque el 85 de su negocio aún depende de México, el grupo se ha diversificado y sus productos ya llegan a más de 50 países.



De sus ventas en el extranjero, el 80 por ciento proviene de Estados Unidos, plaza donde opera una planta en Arizona y otra en Minnesota. Se trata de un mercado en el que apostará fuerte y donde prevé vender 15 por ciento más este año con la expansión de su factoría de Minnesota.



Dado que sus oficinas y fábricas funcionan en ese país, Celorio y su equipo no se preocupan por Donald Trump ni del futuro de la renegociación del TLCAN.



Como parte de la consolidación del crecimiento de La Costeña en la Unión Americana, el ejecutivo buscará introducir los frijoles charros y refritos, además de los chiles toreados. ¿Se le antojaron con una gringa?





¿Cómo le fue a Wal-Mart con Santa Claus?



Como usted sabe, desde que se implementó el Buen Fin -allá por 2011-, diciembre perdió peso en las ventas tanto del cuarto trimestre como del año en el sector minorista. Esto aunado a la desaceleración del consumo, hacía prever un diciembre de 2017 difícil para las ventas de las cadenas comerciales en México.



Este lunes conoceremos las de Wal-Mart de México y Centroamérica. El sondeo de El Financiero con los estimados de 6 casas de bolsa –incluidas Actinver, Banorte-Ixe, Bursamétrica y Santander- revela que el grupo que dirige Guilherme Loureiro registrará un alza de alrededor de 7 por ciento en sus ventas a tiendas comparables en México y de 8.5 por ciento a unidades totales.



Según los expertos, entre los factores que le beneficiaron están: un domingo más de venta que en el último mes de 2016, una estrategia exitosa en Navidad, la cercanía de los días de quincena al fin de semana y el hecho de que el feriado de Navidad cayó en lunes y no en domingo como el año antepasado.



Desde luego que el alza en las ventas a tiendas iguales será la combinación de un aumento en ticket promedio similar a la inflación acumulada -6.6 por ciento- y un pequeño avance en tráfico. Hoy le daremos los detalles.





Más turbulencia para Volaris



Una de las emisoras del IPC de la BMV que más perdió valor en el 2017 fue Volaris: 49.3 por ciento en pesos. De las causas ya le hemos platicado y tienen que ver con resultados débiles y por debajo de lo esperado por el mercado.



Por si no fuera poco, la aerolínea que dirige Enrique Beltranena enfrenta desde hace algunas semanas un entorno difícil ante un alza en el precio del combustible y la debilidad del peso frente al dólar.



Tan sólo en diciembre, el precio de la turbosina -30 por ciento de sus costos - se encareció 9 por ciento en dólares y la moneda mexicana se depreció 6 por ciento. Del total de sus costos y gastos, más del 60 por ciento son en dólares y sólo 40 por ciento de sus ingresos en esa misma moneda. Panorama retador, pues.

