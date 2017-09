KidZania jugará pese a Trump

1

Una de las empresas ‘aztecas’ que no se intimida con el discurso de Donald Trump ni con la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos es KidZania.



La multinacional, que acaba de cumplir su mayoría de edad, avanza a paso firme en la planeación y desarrollo de sus parques de diversión en la Unión Americana.



Son tres y estarán ubicados en Dallas, Chicago y Nueva York.



Xavier López Ancona, presidente y fundador de la compañía, nos dio los detalles: el primero estará terminado el siguiente año, el segundo abrirá en 2018 y el tercero funcionará en 2020.



El empresario está convencido que la alianza que tienen con Innova Entertainment les permitirá atender mejor al mercado americano bajo el esquema de franquicia.



“Nosotros vamos para adelante, vamos por el público de Estados Unidos, a nosotros no nos frena nadie”, indicó el ejecutivo al preguntarle sobre el posible cambio de planes del grupo por la incertidumbre sobre el TLCAN.



La apertura de más centros de entretenimiento en ese país dependerá del éxito o resultados que tengan los primeros. Hace cuatro años, López Ancona estimaba que Estados Unidos era un mercado para operar más de 15 parques KidZania.



Pese a su agresiva apuesta internacional, que incluye el desarrollo de ocho unidades en diferentes países, KidZania no descuida el mercado local, pues avanza en la apertura del centro de Guadalajara, el cuarto del país.



¿Vive en la Perla Tapatía? Pronto podrá jugar a ser niño.





¿FIBRA UNO, SOBRECASTIGADA?

Una de las emisoras de la BMV más castigada por los inversionistas en los últimos meses ha sido Fibra Uno. Va el dato. En los últimos tres meses ha perdido casi 6 por ciento de su valor, lo que contrasta con el rendimiento de 2 por ciento que ha dado el principal indicador del mercado accionario mexicano.



Para algunos analistas que tienen cobertura en Fibra Uno, el castigo sobre la Fibra que preside André El-Mann es injustificado. ¿La razón? El rendimiento de los bonos en México a 10 años –instrumentos con los que se le suele comparar- ha caído 40 puntos base desde junio, a 6.85 por ciento, lo que debiera favorecer a los títulos de Fibra Uno.



Además, para expertos como los de Santander, los fundamentales de Fibra Uno siguen sólidos al considerar los elevados niveles de ocupación de sus inmuebles y los precios en que se rentan.



El sondeo de Bloomberg con analistas considera que los títulos de Fibra Uno alcanzarán un precio de casi 38 pesos dentro de 12 meses, lo que implica un rendimiento potencial de 17 por ciento sobre su nivel actual.

¿Comprará?





SOCAVÓN: TODOS PUSIERON

El convenio que finalmente aceptó la familia de las dos personas que trágicamente fallecieron en el socavón del Paso Exprés y que fue firmado ante la Fiscalía de Morelos incluye, según nos dijeron, a la SCT y a todas las empresas involucradas: Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnológica, Desarrollo Integral y Productividad, las constructoras Aldesa y Epccor, y la supervisora SACC Ingeniería.



A todos les tocó poner, conscientes que había que cerrar ese capítulo y no esperar un largo proceso para deslindar responsabilidades.



El documento firmado por las empresas antes mencionadas señala: “Dado que la determinación de las responsabilidades legales y económicas… tomará un tiempo considerable, las empresas han determinado reaccionar conjuntamente, por cuestión de compromiso social y humanidad, de la manera más expedita y oportuna posible, privilegiando la atención de las necesidades de los derechohabientes de los mencionados señores Mena…”.



Con este acuerdo se cierra, a decir del Fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, la carpeta de investigación.

