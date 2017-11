Industria que contamina sin humo

1

Según Greenpeace, “Coca-Cola aumentó su producción de botellas de plástico PET desechables en más de mil millones de botellas cada año”. (Octubre 2 de 2017). “Este aumento establece la producción de Coca-Cola en más de 110 mil millones de botellas de plástico no retornables, de un solo uso, en un año.



“Coca-Cola ha mencionado que las botellas de plástico de un solo uso representan el 59% de sus empaques globales en 2016, en comparación con el 58% en los 12 meses anteriores”.



Su enorme capacidad de producción forma una inmensa montaña que crece enormemente cada año. Las cifras obtenidas por The Guardian revelan que “para el año 2021, la cantidad de botellas de plástico para sus bebidas azucaradas con cafeína producidas en todo el mundo por Coca-Cola, alcanzarán más de medio billón”. Pero solo una pequeña cantidad de esas botellas se recicla. La mayoría de las botellas plásticas producidas terminan en vertederos y en el océano.



Entre 5 millones y 13 millones de toneladas de plástico se filtran en los océanos del mundo cada año y suelen ser ingeridas por aves marinas, peces y otros animales del mar. “Para 2050 el océano contendrá más plástico en peso que todos los peces y animales del mar”, según una investigación de la Fundación Ellen MacArthur.



Louise Edge, defensora de los océanos, de Greenpeace, dijo: “Coca-Cola habla sobre sostenibilidad, pero el ritmo asombroso en el que fabrica botellas de plástico de un solo uso sigue creciendo en forma preocupante. Calculamos que produce más de 110 mil millones de botellas de plástico desechables al año la asombrosa cantidad de 3,400 botellas cada segundo generando una grave crisis de contaminación que afecta a nuestros océanos con la creciente evidencia de que el plástico ya llegó a la cadena alimenticia de peces y seres humanos, mientras que sus tasas de reciclaje están estancadas”.



“Coca-Cola opera en más de 200 países, pero respondió que no puede revelar el volumen de envases de plástico que comercializa anualmente porque es una información comercialmente sensible”.



En Europa, Coca-Cola anunció que aumentaría la cantidad de plástico reciclable de sus botellas vendidas al 50% para 2020. Por ser una cifra tan baja, se requiere que los activistas y los defensores de nuestros mares presionen a las compañías refresqueras como Coca-Cola para que aumenten radicalmente el número de botellas de plástico reciclables.



The Coca-Cola Company produjo más de un billón de botellas de plástico para sus refrescos en 2016. ¿Dónde se encuentra toda esa enorme cantidad de basura plástica?



Fuentes: The Guardian y Greenpeace.

