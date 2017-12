Increíble, reconoce que el sistema de pensiones no es el mejor

1

Increíble, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Carlos Ramírez Fuentes, reconoció que el mejor sistema de pensiones es el mixto, pero señaló que a él le corresponde defender el sistema de cuentas individuales o privado.



En nuestro país, todavía no vemos los resultados de la reforma al sistema de pensiones y los trabajadores no entendemos lo terrible que puede ser nuestro futuro, pero en su comparecencia en la comisión de Seguridad Social del Senado, el 28 de noviembre pasado, nos lo mostró.



Aseguró que “las estimaciones son muy claras y en esto no hay magia, los números no mienten. Si estamos ahorrando la mitad de lo que necesitamos ahorrar y la pensión deseada, objetivo, debiese ser entre 60 y el 70 por ciento, pues vamos a obtener la mitad de ese 60 por ciento, porque estamos ahorrando la mitad de lo que debiésemos”.



Es decir que si usted, como la mayoría de los trabajadores del país gana 7 mil pesos mensuales, tendrá una pensión de dos mil cien pesos mensuales, si es que cotiza las mil 250 semanas requeridas, lo cual con las formas de contratación actuales, es muy complicado y si a esto agregamos la pérdida de poder adquisitivo de aquí a cuando se jubile, usted será mucho más pobre.



Además, el problema empeora si consideramos que seis de 10 mexicanos no están en el sistema formal de pensiones, por lo que en unos años está será una bomba que nos explotará en la cara.



En su comparecencia Ramírez Fuentes, sin más, reconoció que su “responsabilidad naturalmente, está en supervisar y regular… el Sistema de Pensiones de Cuentas Individuales…;y naturalmente tenemos una enorme responsabilidad por velar por esos recursos.



Ahora, nosotros siempre hemos dicho que el mejor sistema de pensiones, los mejores sistemas de pensiones que hay en el mundo, son sistemas de pensiones mixtos; es decir, híbridos; es decir, complementarios”.



¿Y por qué si lo reconocen condenaron el futuro de los trabajadores a la miseria?



Obviamente eso no lo respondió, pero sí señaló que sí se necesita un complemento que cubra y proteja en una referencia básica y mínima a las personas más desprotegidas, que por razones de mercado laboral, de educación, no pueden acceder a una cuenta individual y a un monto de ahorro suficiente para tener derecho a pensión.



Por lo que consideró indispensable unir el Programa 65 y más con este sistema; crear la famosa pensión universal, que quedó pendiente, para dar una protección básica.



Explicó que son absolutamente conscientes de que los sistemas de pensiones más exitosos del mundo, atienden tres grandes retos simultáneamente:



“La suficiencia, es decir: si el sistema de pensiones va a pagar pensiones suficientes; la cobertura: si el sistema de pensiones cubre a suficientes mexicanos, y la sostenibilidad: es decir, si el sistema de pensiones es sostenible en el tiempo”.



Al parecer el sistema de pensiones de México sólo cubre el último reto y los mexicanos del futuro enfrentarán graves problemas de miseria en su vejez.



***

Una frase del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que hay que reflexionar a fondo: “no podemos solamente pensar –y qué bueno que así sea– en los derechos fundamentales de quienes infringen la ley, de quienes la violan; no sólo podemos estar pensando en su debido proceso y no pensar en los derechos fundamentales de las víctimas que esos delincuentes han lastimado, y no pensar también en los derechos fundamentales de los policías que arriesgan diariamente su vida por la sociedad mexicana”.



Twitter: @ginamorettc



También te puede interesar:

Una apuesta

Apoyo, pero ya no con la misma fuerza

Quieren ver el 'Pepebús'