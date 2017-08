1

Inchi alcantarilla sin principios, tenías que salir con tus cosas. Mira nada más por dónde iba a brincar la liebre del Paso Express. Dos mil doscientos millones de pesos (y contando) gastados en una obra del supremo gobierno y aí vas, alcantarilla ogta, aí vas a provocar todo un socavón.



Lo que nos faltaba. Que las buenas noticias de la administración se vean opacadas por algo tan bajo. Ya nos dijeron ayer los señores peritos que de no ser por ti, alcantarilla del mal (seguro eres de la mafia del poder), que si te hubieran cambiado, el jefe Ruiz Esparza no estaría en las que está, sacrificándose no sólo por la gran infraestchurchur de México sino ojeroso de tanto buscar donde sea, menos en su oficina, a los responsables de la muerte de dos cristianos y del daño patrimonial a una obra que iba a ser famosa porque Acapulco nos iba a quedar a tres horas.



Por qué tuviste que ser así, alcantarilla. No culpes a las abundantes lluvias, ni a la basura que ni el Cuau ni las empresas constructoras recogieron. Fuiste tú alcantarilla. Te caerá todo el mexicano peso de la ley que le cae a los que son como tú, de lo más abajo.



Porque esto no se va a quedar así, inchi alcantarilla. Nada de que hubo oficios para ver qué hacían contigo y con el otro gran sinvergüenza de esta historia: el tubo. Iban a cambiarlos, luego no, iban a recubrirlos, luego no, iban a ponerles un resguardo en forma de bóveda, luego no… todo mundo –constructores, supervisores, funcionarios– dijeron que sabían qué hacer con ustedes; sin embargo, nadie movió un dedo para asegurarse de que tubo y alcantarilla aguantaran la nueva obra.



Pero a ver tubo y alcantarilla, si ya habían aguantado treintaitantos años, qué tanto les costaba hacerse guajes añito y medio, hasta que mi presidente Peña se fuera a jugar golf un día sí y otro también. No hay derecho.



Y parfavaaar no vayan a creerle al Poon, al ingeniero ese de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ayer dijo, luego de conocerse el peritaje, que para él que hubo fallas en la proyección, ejecución y supervisión del Paso Express.



Ay sí, ajá, pues ni que en México no hubiera gobierno. Si lo que dice el inge Poon fuera cierto, seguro ya habría caído, para empezar, el coordinador de centros de la SCT, que depende directito del jefe Ruiz, por no haber supervisado al virrey que Graco y Chong pusieron de delegado de la SCT en Morelos. No Poon, esto fue por una alcantarilla, por un tubo y por la Providencia que nos dio la espalda.



Quién va a creerse que la SCT hizo algo mal en el Paso Express si como le dijo el jefe Ruiz a la Denise ayer en el radio: de las dos mil obras solo ésta ha fallado. A que no se sabían el dato, ¿ah verdad?, pues lo dicho, fue una alcantarilla y un tubo que cedió.



Así que llegó la hora de que mi presidente Peña cumpla sus palabras esas de que cuando salieran las investigaciones él tomaría su decisión sobre a quién castigar por lo del Paso Express.



A la alcantarilla y al tubo les irá peor que al Rafa Márquez y al Julión. Seguro Presidencia ya borró el video de mi presi volando sobre la autopista. Peña es muy estricto en eso: al que caiga de su gracia, ya ni en la foto saldrá. ¿Me estás oyendo Chong?



Inchi alcantarilla. Inchi tubo. Íbamos tan bien. Carajo, no se vale.



Twitter: @SalCamarena



También te puede interesar:

Socavón, en nombre de las víctimas

Socavón, la deslealtad de Ruiz Esparza

¡Vivan los mismos!