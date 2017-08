¿Hasta que el candidato los divida?

En los últimos días ha tomado más impulso la corriente política y de opinión a favor de un Frente Amplio de Oposición.



El motor del Frente no puede ser su condición anti-PRI y anti-Morena, debe ser un proyecto de nación distinto, debe significar un futuro diferente.



Ya hay incluso quienes hablan de cambio de régimen. No me parece una ambición desmedida, al contrario, a penas y algo así podría inspirar un movimiento ciudadano a favor de la suma de dos, tres o cuatro partidos.



En síntesis, desde que los dirigentes nacionales del PAN y PRD manifestaron su compromiso por construir este Frente, en la pasada semana hemos visto una reunión en Chihuahua, manifestaciones a favor del Frente de personalidades como José Woldenberg, Enrique Krauze, Jorge Castañeda, Clara Jusidman, Martha Tagle, Héctor Aguilar Camín, Mauricio Merino, Emilio Álvarez Icaza y el propio Ingeniero Cárdenas, así como el apoyo de gobernadores de PRD y PAN.



Adicionalmente, el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano aprobó buscar alianzas para 2018.



Una ola de este peso implica una responsabilidad inmensa, y más en la coyuntura actual del país. Los principales retos en materia de seguridad, legalidad y Estado de derecho se han agudizado en esta administración.



Si bien las reformas, producto del Pacto por México, pueden ser un impulso fundamental para el desarrollo económico y social del país, su eficaz implementación está en riesgo gracias al desorden legal en que nos hemos hundido.



Pero, ¿será que la selección del candidato los dividirá y frustrará esta oportunidad? Para que ello no ocurra, quienes impulsan el Frente deberán, en serio, definir en breve un programa común, tener la estatura política para ceder espacios, compartir el poder entre políticos de distintos partidos y ciudadanos independientes, y sobre todo, dar muestra de su calidad moral para impulsar una manera distinta de hacer política.

Twitter: @julio_madrazo



