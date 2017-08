Hasta hoy, Trump ‘ladra’, no muerde

1

Era el miércoles 26 de abril por la mañana. Donald Trump evaluaba la posibilidad de que Estados Unidos notificara a sus socios del TLCAN, Canadá y México, que había decidido invocar el artículo 2205 y “denunciar” el Tratado (como dice el texto), comenzando a correr el plazo de seis meses, para hacer efectiva la salida de EU.



En la Casa Blanca se escucharon diferentes voces, que argumentaban a favor de salir y otras que planteaban que había que mantenerse como parte del Tratado.



Algunos de los testigos de esas horas singulares señalan que uno de los factores que determinó la decisión de Trump de finalmente quedarse fue lo que le presentó Sonny Perdue, originario de Georgia y titular del Departamento de Agricultura.



Cuentan que Perdue llevó diversos planos que desplegó sobre un escritorio, en los que indicaba los estados en los cuales los agricultores y ganaderos norteamericanos dependían de las compras que realizan México y Canadá.



Y resultó que buena parte de esos estados eran aquellos en donde Trump obtuvo sus votaciones más altas.



En cuanto el portal ‘Politico’ difundió aquella mañana la versión de que se evaluaba la posibilidad de notificar la salida de EU del Tratado, llegaron decenas de llamadas a la oficina de Perdue expresando temores por el efecto que tendría para los agricultores norteamericanos.

Tom Sleight, presidente del Consejo de Productores de Granos de EU, describió así la situación: “Estamos en shock y angustiados”.



Lo que quería Trump aquel 26 de abril era notificar la salida de su país y meter presión para que se negociara su permanencia en los seis meses que el Tratado fija entre la notificación y la salida efectiva.



La respuesta del gobierno mexicano fue clara: México no se sentaría a negociar en esas condiciones.



Al final, por la tarde de ese 26 de abril, los presidentes de los tres países hablaron y se acordó que se buscaría la modernización del Tratado.



Ayer, Trump volvió a decir lo que sigue pensando en lo personal: notificar la terminación del Tratado con la expectativa de que en un plazo de seis meses pueda obtener una negociación favorable a EU.



Pero, si no lo ha hecho es porque no lo han dejado debido al riesgo de que erosione su ya dañada base de respaldo.



Gallup levantó una encuesta el pasado fin de semana y encontró que la aprobación de Trump es de 35 por ciento contra un 60 por ciento que lo reprueba.



Por eso, su afán de aparecer “duro” contra México y Canadá. Sin embargo, las mismas fuerzas que lo detuvieron para salirse del TLCAN aquel 26 de abril, podrían jugar de nuevo si se percibiera que la amenaza va a convertirse en realidad.



El mensaje que tiene que enviar México –como ya lo hizo la SRE ayer– es que sigue interesado en una negociación constructiva.



Pero al mismo tiempo, debe dejar claro que no le asustan las amenazas de Trump y que, de ser necesario, las relaciones comerciales y económicas entre nuestros países pueden regularse aun sin el TLCAN.



Como ayer le adelanté, el Inegi dio a conocer que el ingreso medio de los hogares creció en el periodo 2014-2016. Lo hizo a 2.1 por ciento en general y en un 8.4 por ciento para el grupo que representa el 10 por ciento más pobre.



Sin embargo, los deciles VIII y IX, que representan segmentos de clase media, tuvieron caídas de 0.5 y 2.0 por ciento respectivamente.



