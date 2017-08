Habrá implosión en el PRI

1

Finalmente los priistas demostraron una vez más lo institucionales que pueden ser, sobre todo cuando están en el gobierno, y las mesas temáticas de la XXII Asamblea se llevaron con relativa calma, pero como advirtieron algunos, en el PRI el problema no son las explosiones, sino las implosiones.



Y por eso advierten que a pesar de que se hayan quitado los candados para los candidatos a la presidencia y al Congreso de la Unión, si se elige a los equivocados, podría haber una rebelión al clásico estilo priista, que significa no convocar al voto, como pasó con Roberto Madrazo en 2012.



Y es que parece ilógico que hasta el presidente del partido, Enrique Ochoa, haya asegurado que la discusión de la mesa de Estatutos, que se llevó a cabo en Campeche, no fue dedicada a persona alguna.



Y como el método de selección de candidato no está definido, y aunque sea por elección abierta puede ser una simulación para que el gran elector sea quien lo decida, algunos aseguran que será el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.



Pero otros dicen que el presidente Enrique Peña Nieto está engañando con la verdad y que será el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Los dados siguen en el aire, y con esta decisión cualquier ciudadano podrá ser candidato si acepta los documentos básicos priistas.



Y esto nos lleva a la molestia de algunos que dicen que de nada sirve haber militado desde hace años, ahora que tiene el poder el ala más radical de los tecnócratas ubicada en el grupo Atlacomulco, ya que cualquiera puede brincar sin mayores requisitos a ser el candidato.



Y recuerdan que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tenía una mínima militancia y dejó muy claro lo que era el nuevo PRI.



Pero en esto de los aspirantes, sin duda quien verdaderamente está buscando la candidatura con ahínco es Enrique de la Madrid, quien hizo acto de presencia en las cinco mesas temáticas, para que queden bien claras sus aspiraciones, sobre todo después de que tuvo una larga y visible plática con el presidente Peña Nieto en el avión presidencial.



Esta XXII Asamblea priista también terminará en tribunales, cuando algún militante, no de muy alto rango, sea enviado por alguno de los connotados a presentar un recurso ante el Tribunal Electoral por ser inconstitucional la prohibición a convertirse en chapulines.



Si todo se tenía preparado para acabar con los candados para la elección de los candidatos, no se esperaba que los militantes acabaran con el salto de plurinominal a plurinominal.



Entre los más indignados por esta decisión de la mesa de Estatutos estaba el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, quien busca la candidatura para el gobierno de Yucatán. Tal vez no se ha enterado que sólo se gana por elección, o ya sabe que será el hijo de otro connotado priista el candidato, y busca ser senador plurinominal.



En la Ciudad de México continúa el nerviosismo extremo por quién se quedará en la jefatura de Gobierno en lugar de Miguel Ángel Mancera; lo único seguro es que será quien en ese momento sea secretario de Gobierno.



En este momento, Patricia Mercado, quien ocupa ese puesto, es una de las que tienen posibilidades; sin embargo, muchos aseguran que el más cercano al jefe de Gobierno es el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva.



Manuel Granados, el consejero jurídico, también mantiene prendidas sus veladoras para ser el designado, pero lo único seguro es que mientras no se den los cambios en el gabinete, quien está en el puesto de la sucesión es Patricia Mercado.



