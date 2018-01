Gobierno Corporativo en la era digital

1

Por Héctor Macías*



Desde hace mucho tiempo, la tecnología llegó para facilitarnos la vida en todos los aspectos y en los negocios no ha sido la excepción. Estamos ante la llamada cuarta revolución, en donde la era digital ha tomado su papel de protagonista. ¿De qué manera estamos

integrando todos estos cambios en nuestros órganos de gobierno?



¿Qué tan eficientes somos para integrar los cambios tecnológicos a nuestro negocio, con el fin de aumentar rentabilidad, disminuir riesgos y aumentar la confiabilidad?



Identificar las herramientas tecnológicas que puedan aportar mayor valor al negocio y adoptarlas oportunamente, puede marcar una diferencia clara entre ser líderes en oferta de productos y servicios de valor agregado o verse en la necesidad de ser reactivos, como

respuesta a competidores que aprovecharon antes el beneficio de dichas tecnologías.



Una de las principales funciones del Consejo de Administración es formular y dar seguimiento a la estrategia de la compañía. Por esta razón y debido a que la tecnología está tomando un nuevo rol disruptivo, los consejeros están obligados a estar a la vanguardia,

analizando la transformación digital de los negocios y del talento, las herramientas que existen hoy en el mercado y las tendencia a futuro, para poder implementar todo esto en la organización.



Lo anterior nos lleva a otra pregunta: ¿es necesario que dentro de nuestro Consejo tengamos a alguien experto en tecnología? La realidad es que los órganos de Gobierno deben contar con diversas capacidades y experiencias, pero no necesariamente se requiere al experto tecnológico; se requiere más bien una visión digital que nos permita entender en dónde podemos aplicar eficiencias y mejorar operaciones, que redunden en servicio al cliente, tanto interno como externo.



Para el IMEF, algunos ejemplos de esta visión deben contemplar:



-Automatización de procesos a través de robots (RPA por sus siglas en inglés); herramienta digital de enfoque operacional que permite automatizar tareas transaccionales realizadas por el personal, logrando eficiencia en los procesos y enfocando al talento en tareas de alto valor agregado.

-Blockchain: sistema de validación y resguardo de información para automatizar procesos documentales manteniendo la integridad y los respaldos de la información.

- Ciberseguridad; técnicas y herramientas para proteger a la compañía de posibles ataques a sus sistemas.

- Implementación de la nube; reducir o eliminar el uso de servidores a través de subir y administrar la información en la nube

-Internet de las cosas; ecosistema de conectividad que brinda comunicación directa entre diversos objetos o aparatos, permitiendo obtener información en tiempo real, entre otros.



Si actualmente en su compañía no están analizando este tipo de aspectos, sus pros y contras, aplicabilidad e impacto de implementación, podría ser señal de no contar con un Gobierno Corporativo efectivo, ya sea que esté perdiendo de vista la estrategia debido a la dinámica en la operación o porque no cuenta con información suficiente que le permita abordar estos temas de manera eficaz.



En el Comité Nacional de Gobierno Corporativo del IMEF hemos tocado estos y otros temas que consideramos de vital importancia para los negocios de hoy; así que los invitamos a participar y a poner en práctica estos consejos que seguramente redundarán en beneficio de todos.



*Expresidente y miembro del Comité Técnico Nacional de Gobierno Corporativo del IMEF.



Opine usted: hector.macias@mx.ey.com



