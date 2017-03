Giro de la posición de México sobre Venezuela

1

Un muy importante giro en la posición de México sobre Venezuela ocurrió ayer. En el pasado, nuestro país había adoptado una posición mucho más distante respecto a las violaciones a los derechos humanos y a los principios democráticos por parte del gobierno de Maduro. Pero, ayer, México, a través de su canciller, Luis Videgaray, no fue omiso respecto al informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y suscribió –junto con otras naciones– el llamado a Maduro, bajo la premisa del respeto a la soberanía de Venezuela. Muy buen giro.



Madero, ni enterado



Gustavo Madero de plano aceptó que ni enterado está de lo que pasa en Chihuahua con la violencia y la inseguridad. El jefe de gabinete del gobernador Corral, se paseaba ayer por las curules del salón de sesión del Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde llegó de visita rápida. Casi pasó inadvertido. Pero cuando algún legislador panista le preguntó por el asesinato de la periodista Miroslava Breach dijo que no estaba enterado.



De Josefina para Delfina



El que fuera por mucho tiempo coordinador de Comunicación Social de Josefina Vázquez Mota en diferentes cargos, Abelardo Martín Miranda, ocupará el mismo puesto, pero con Delfina Gómez, la contrincante de Josefina por el gobierno del Estado de México. Abelardo Martín es un prestigiado comunicador, que se desempeñó como el primer director de Comunicación Social del Telmex cuando fue adquirida por Carlos Slim.



Senadores debaten y huyen



Donde se calentó el ambiente a propósito de la Ley de Seguridad Interior y la función que desempeñan las Fuerzas Armadas, fue en el Senado. A propósito de un punto de acuerdo para solicitar que la Conago emitiera su opinión sobre el tema, los grupos parlamentarios (sobre todo PAN, PT y PRD), se dieron con todo. En tribuna salieron a relucir los defensores de Andrés Manuel López Obrador y los del expresidente Felipe Calderón, por las acusaciones contra el Ejército. Hasta de “cínicos” se acusaron unos a otros y todo para que, al final, la sesión se quedara sin quorum para avalar o desechar la propuesta.



Revolucionarios... sancionados



¿Se acuerda cuando un grupo de estudiantes cerró las instalaciones de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional? Bueno, en octubre pasado, unos 30 jóvenes mantuvieron sin clases a casi tres mil alumnos y no reconocieron las votaciones porque no les favorecieron. Dañaron mobiliario de la escuela, se tomaron fotos con banderas anarquistas, y ahora tres fueron expulsados y se quejan. Acusan al IPN de reprimirlos. Quieren revolución... pero sin consecuencias.



¿El fin de los comisionados?



Ayer, la Secretaría de Educación Pública estrenó una nueva dirección general. Se trata del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada que busca, entre otras cosas, acelerar la depuración de la nómina y acabar con todos (y son muchos) los comisionados sindicales. Dicen los que saben que es una forma de aplicar la Ley de Servicio Profesional Docente desde la misma SEP. ¿Funcionará?



