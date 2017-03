Fuerzas Armadas no quieren a AMLO

1

Son tantos los agravios que Andrés Manuel López Obrador ha proferido contra la Fuerzas Armadas que si algo tiene claro la milicia es que no quiere al tabasqueño como presidente. Tan no lo quiere, que con contundencia y sin rodeos le envió un mensaje al principal de sus detractores, porque –aunque no lo mencionaron– quedan pocas dudas de que las fuertes declaraciones de los mandos militares tienen como destinatario a AMLO, quien en los últimos meses ha señalado a Ejército y Marina como violadores de derechos humanos e incluso, en sus arengas políticas, las ha acusado de ser las responsables de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.



El director General de los Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el General José Carlos Beltrán Benítez, en conferencia de prensa, aseguró que esos dichos son falsos y rechazó las acusaciones de que las Fuerzas Armadas cometan violaciones a los derechos humanos en México.



Declaró que hay actores sociales que han denostado y tergiversado una y otra vez las acciones que realizan las Fuerzas Armadas y que por ello consideraron necesario aclarar las dudas que existan sobre su actuación. “Tenemos que pronunciarnos y que sepan que nos alineamos a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos; queremos con toda contundencia expresar una verdad; queremos que no se distorsione la realidad”, señaló el militar.



El destinatario del mensaje fue AMLO, porque sólo hay que recordar que, después de un operativo en Nayarit contra la delincuencia organizada, hace un mes, se refirió a los uniformados como violadores de los derechos humanos al “masacrar a menores de edad”, lo que constituyó una vil mentira; luego, la semana pasada en una gira por Nueva York, el virtual candidato a la Presidencia volvió a apuntar su dedito hacia el Ejército y la Marina y, sin mayor elemento de prueba, dijo que en el doloroso caso de los normalistas desaparecidos los responsables estaban en el Ejército.



Beltrán Benítez, indicó que a las Fuerzas Armadas se les ha querido fincar responsabilidades en diversos ilícitos sin la más mínima evidencia en “hechos investigados no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de su análisis”.



Acotó que ‘‘inclusive se ha difamado sobre hechos represivos que ofenden al instituto armado y también a la sociedad. Ante esto, se responde que hemos dado muestras de tolerancia y prudencia en un sinnúmero de ocasiones, desde agresiones físicas a instalaciones militares, a integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, hasta injurias y ofensas provocadas’’.



En ese contexto, habrá quien diga que ha habido casos donde algunos elementos uniformados se han excedido en sus funciones, lo cual es cierto, pero son hechos aislados que en su momento han sido castigados y hasta se han ofrecido disculpas a la sociedad por tan lamentables actuaciones, pero también es justo reconocer que en general la milicia se ha ganado a pulso el reconocimiento de la sociedad, ya que es de sobra conocida su labor social y oportuna intervención en situaciones donde fenómenos naturales han provocado zozobra y desgracia en algunas regiones, pero sobre todo ha sido garante de la paz y estabilidad del país.



Qué bueno que los militares han fijado su postura ante las graves acusaciones de AMLO y hayan invitado a éste, y a todos aquellos que sin pruebas acusan, a presentar sus dichos ante las autoridades correspondientes, porque eso de andar lanzando dardos envenenados les ha de resultar muy fácil, pero lo malo se presenta cuando éstos pegan en el blanco equivocado, como ahora sucedió.



Y ya que Andrés Manuel gusta de ver las encuestas de opinión, no estaría mal que alguien le mostrara aquellas que señalan que el Ejército y la Marina son instituciones que tienen el mayor respeto entre la población, gozan de su confianza y le tienen credibilidad, y en esa lectura seguro también se dará cuenta –desde ahora– que en la elección presidencial las Fuerzas Armadas no van a votar por él, por mentiroso.



También te puede interesar:

Revolución educativa

Viacrucis de los 'dreamers'

El iracundo