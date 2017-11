Fin a alianza de PAN-PRD con PT-Morena

1

Ya se venía venir. La alianza legislativa entre las bancadas del PAN, PRD y PT-Morena en el Senado sólo tuvo una duración de dos semanas. Llamaron la atención las formas que utilizaron petistas y perredistas para dar por cancelada esta alianza. Miguel Barbosa acusó al PAN y PRD de haberse “doblado” ante el PRI, mientras que Luis Sánchez, coordinador de la bancada perredista calificó a su excompañero de “mentiroso” y “desvergonzado”. Parece que las aguas toman su cauce en la Cámara alta.



Pleito entre hermanos, a golpes



En la Asamblea capitalina se confirmó que los pleitos entre hermanos son los peores. A golpes acabó el “diálogo” entre morenistas y perredistas sobre una solicitud de deuda para el GCDMX. En el ring legislativo se dieron “jalones de chongo” y manotazos las diputadas Rebeca Peralta, del PRD, y Citlali Hernández, de Morena. Un espectáculo de pena ajena y menos limpio que una pelea de la Barbie Juárez y la Loba Muñoz.



Destitución que cayó como cubetazo



Fue tan inesperada la destitución del jefe delegacional de Venustiano Carranza, el perredista Israel Moreno y el fallo de la Corte contra su antecesor y actual diputado local, Manuel Ballesteros, que en la Asamblea Legislativa no encuentran la forma de defenderlos. Sin embargo, el priista Adrián Rubalcava aseguró que la decisión de la Corte es cosa juzgada y nada puede hacer la ALDF, más que formar un frente de legisladores que se solidaricen con los funcionarios sancionados. Lo cierto es que ya nadie salva a los perredistas que incurrieron en desacato.



Para Anaya aún no es tiempo de hablar de método para candidaturas



El que insistió, una vez más, en que de momento está concentrado en la consolidación del Frente Ciudadano por México y “no piensa” en la candidatura a la Presidencia de la República es el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien a pregunta expresa –reiterada– de los medios, señaló que los acuerdos van por etapas y no es aún tiempo para definir el método ni al candidato, pero dijo que en su momento “se elegirá al mejor”.



PRI va con todo contra el PT



Los senadores del PRI van a ir hasta sus últimas consecuencias en el caso del presunto lavado de dinero de dirigentes del PT. José María Tapia, legislador de ese partido, acudió a la FEPADE para presentar una denuncia sobre el tema. El también secretario de Acción Electoral del CEN del PRI advirtió que estos recursos pudieron ser utilizados para actos proselitistas del PT y de su aliado Morena.



El que persevera...



A la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación les llegó ayer una buena noticia. Los nuevos dirigentes obtuvieron su toma de nota frente al SNTE en la Ciudad de México, después de que su dirigencia no había sido reconocida desde que se eligió a finales de enero pasado. Los maestros informaron que fue el propio gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien intercedió por ellos ante el Sindicato. Dicen que esto podría llevar a que se descongelen las cuentas bancarias de los maestros. Sólo tuvieron que presionar tomando casetas, reinstalándose en el zócalo de Oaxaca, y rehusando regresar a clases.



