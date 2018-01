¿Farol de la calle, oscuridad de la casa?

1

La suerte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su conjunto todavía no está clara, si bien en la ronda de Montreal se cerró el capítulo anticorrupción, que dará certeza a la inversión y el comercio en la región.



Pese a la incertidumbre en torno al desenlace de la renegociación del TLCAN y la elección presidencial de julio, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza recientemente su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana.



Con cifras de 2.3 por ciento para 2018 y 3.0 por ciento para 2019, las perspectivas de crecimiento de México son más altas de lo que se había pronosticado en octubre pasado.



También son más elevadas que el crecimiento de 2.1 por ciento que registró la economía mexicana en 2017, según las cifras originales y oportunas del INEGI reportadas ayer.



Sin embargo, fortalecer el Estado de derecho, así como combatir la corrupción e impunidad son temas que, desde la perspectiva del FMI, se deben abordar con urgencia.



“Claramente lo hemos identificado como una prioridad para México”, dijo a El Financiero Bloomberg Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo.



Enfatizó que, en el estudio anual más reciente del FMI sobre la economía mexicana, “vemos un preocupante deterioro en las percepciones de corrupción” en los últimos cinco años.



La fragilidad del Estado de derecho, cuando en una multiplicidad de indicadores México no sale tan bien colocado como en otras dimensiones institucionales, así como la percepción de corrupción, son temas clave para la justicia social, el desarrollo económico y la legitimidad de las políticas públicas.



“Creemos que (esos temas) deberían de formar parte de una agenda muy importante en la vida del país” para erradicar esos lastres que tienen altos costos económicos y sociales.



El acuerdo anticorrupción en el TLCAN es el mejor argumento para tener completos todos los componentes del Sistema Nacional Anticorrupción, como lo planteó la Coparmex, que lideró a las organizaciones mexicanas que empujaron la propuesta ante Estados Unidos y Canadá.



Su presidente nacional, Gustavo de Hoyos, lo resumió así: tras el avance obtenido en la sexta ronda de negociaciones del TLCAN, ahora “le toca al Senado (de la República) cumplir con la parte que le corresponde” para concluir con los pendientes del SNA.



Entre los pendientes está el diseño de la nueva Fiscalía General de la República, así como el nombramiento del fiscal anticorrupción y de los 18 magistrados que tendrán a su cargo juzgar los casos de corrupción.



De aprobarse, el capítulo anticorrupción no sólo dará certeza a la inversión y el comercio en la región del TLCAN, sino que obligará a los tres países a establecer medidas eficaces que sancionen y prevengan los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, destacó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.



Al imponer mejores prácticas en la región, se escalaría a rango de legislación internacional el combate a la corrupción que desde México se quiere impulsar.



El CCE hizo un oportuno llamado a “retomar los avances alcanzados en las negociaciones para acelerar la completa implementación del SNA en nuestro país y con ello cumplir, a cabalidad, con los compromisos internacionales recientemente adquiridos” en el TLCAN.



Sin una pronta instrumentación de todos los componentes del SNA y de los sistemas locales, México corre el riesgo de ser ‘farol de la calle y oscuridad de la casa’ en la lucha contra la corrupción.



Twitter: @VictorPiz



