Esposa de Rubén Moreira entra al pleito

Vaya acusación la que hizo ayer, en la tribuna de la Comisión Permanente, Carolina Viggiano, diputada federal del PRI por Hidalgo y esposa de Rubén Moreira, gobernador de Coahuila. Al calor del debate sobre los comicios del domingo, la legisladora se fue con todo en contra del líder de los senadores del PAN, Fernando Herrera, y advirtió que en los próximos días presentarán pruebas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre pagos en efectivo de panistas por 70 millones de pesos para “tirar” la candidatura del priista Miguel Ángel Riquelme. La diputada también aseguró que este esquema se realizó en las elecciones de Nuevo León y Tamaulipas.



Gran fiasco de la secretaria



En el gobierno de la Ciudad de México están que truenan contra Patricia Mercado, pues señalan a la secretaria como causante del desaguisado que significó la asistencia de Miguel Ángel Mancera a inaugurar los trabajos del nuevo hotel Ritz Carlton, en Reforma. Dos horas después la obra fue clausurada por no contar con los permisos de construcción. Nos dicen que fue la secretaria de Gobierno de la capital la que se llevó a su jefe al evento, sin corroborar con Protección Civil que todo estuviera en orden. Ayer justificó el asunto como “una buena coincidencia”, que ayuda a que no haya un crecimiento desordenado de la ciudad.



Sólo es pasión, dice Yunes



En el Puerto de Veracruz y al menos otros tres municipios, los hechos de violencia han subido de tono, con quema de boletas, cierre de oficinas y bloqueos. Pese a la crisis, el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, calificó las recientes elecciones como las mejores del estado y los hechos de violencia, como síntoma de pasión. Para el mandatario local, “la gente tiene ánimo de participar, la gente quiere defender su voto, pero sólo hay un incidente”. ¿Será?



Sin temor al retuit



La mayoría de los secretarios de Estado usa sus cuentas de redes sociales para promover a su dependencia, pero el secretario Rafael Pacchiano, de Medio Ambiente, no duda en dar “retuit” a sus preferencias editoriales, como debe ser. Ayer, el encargado de Semarnat compartió un artículo de cómo el peso tuvo una caída el domingo, ante la posibilidad de que Morena se quedara con el triunfo en el Edomex. Hace unas semanas, compartió una publicación de Adal Ramones, donde el conductor y actor se burlaba del auto de lujo de la exmorenista Eva Cadena. Sin duda, un secretario sin miedo al retuit.



Continúan expulsiones en el PRI



La expulsión del PRI del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, está lista. Este jueves se tiene previsto que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria concrete el proceso que empezó desde diciembre, cuando le suspendió sus derechos partidarios en la misma sesión en la que expulsó a Tomás Yarrington. En esta depuración de exgobernadores acusados por múltiples delitos, el tricolor todavía tiene pendiente revisar otros casos, como los de César Duarte y Rodrigo Medina.



