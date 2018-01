Engañar con la verdad

1

En sus recientes “Reflexiones sobre Venezuela”, López Obrador sostiene: “Nadie se deje engañar: no conozco al presidente de Venezuela, el señor Maduro, no conocí al finado Chávez, no tengo relación con los políticos de Venezuela” (YouTube, 10.Ene.17).



Esto es cierto en términos personales, pero falso respecto a su partido y su movimiento. Hay muchas evidencias de que la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y su presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, Héctor Díaz-Polanco, sostienen una intensa relación con el chavismo en general y el partido de Maduro en particular. Esto es importante teniendo en cuenta que nada se mueve en Morena sin el aval del líder morenista: precisamente fundó su partido para que nada en él le fuera ajeno. Así que es cierto: López Obrador no tiene relación personal y directa con Venezuela y el chavismo, pero su partido sí y él controla todo lo que tenga que ver con Morena. Engaña con la verdad. Su propósito al grabar sus “Reflexiones sobre Venezuela” fue ese: engañar.



Se trata de una estrategia. La cabeza de Morena no habla del chavismo, pero Yeidckol Polevnsky, su mano derecha, viaja constantemente a Venezuela, participa en actividades chavistas, tiene un contacto continuo con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Hay que recordar que, en varias oportunidades, Polevnsky ha dicho que su tarea es “transmitir instrucciones a nombre de López Obrador”. En el programa “Cruce de palabras” (YouTube, 13.Ene.16), que se transmite en la cadena TeleSur, en entrevista con Luis Hernández Navarro, Polevnsky reconoce su simpatía por la “revolución bolivariana” y ensalza “lo mucho que hizo el comandante Chávez”, a quien dice tuvo el “privilegio de conocer” y “admirar plenamente”. Chávez, de acuerdo con Polevnsky, la habría invitado incluso a formar parte del PSUV.



La presidenta nacional de Morena sostiene que López Obrador siempre ha estado “muy interesado” en lo que sucede en Venezuela y “muy al pendiente” de lo que ocurre en Cuba. “Él (AMLO) sabe perfectamente bien una cosa, que lo que haga sobre América Latina va a ser severamente criticado. Trata de cuidar el proceso de transformar este país. Hay que ganar para transformar. Eso ha hecho que él mismo se prive de convivir más con las revoluciones de América Latina”.



Hay un intenso intercambio y una abierta corriente de simpatía entre Morena y el partido de Maduro, el PSUV. Sin embargo, según López Obrador todo forma parte de una “guerra sucia” que trata de mostrar que Morena quiere imitar lo que hizo el chavismo en Venezuela. ¿Es verdad lo que dice López Obrador? Durante un evento llamado “La Verdad de Venezuela” (27.Ago.16), Alberto Aranguibel y Alejandro Armao, simpatizantes de Nicolás Maduro, acompañados por la embajadora de Venezuela en México, María Lourdes Urbaneja Durant, se reunieron con un grupo de senadores mexicanos. Ahí, Polevnsky destacó los programas sociales emprendidos en Venezuela, y afirmó que “la Misión Vivienda es una realidad, cuanto quisiéramos un programa social similar”. ¿Es mentira que Morena pretende copiar algunos programas de la Revolución Bolivariana? No, según lo dicho por su presidenta nacional.



La estrategia de Morena, de eludir la crítica y la “guerra sucia” con sus “Reflexiones sobre Venezuela” –que intenta engañar con la verdad– no es la adecuada, el partido debe asumir de lleno su compromiso bolivariano. Como Yeidckol Polevnsky el 10 de enero de 2016. Durante un acto en la Facultad de Ciencias de la UNAM, acompañada por la embajadora de Venezuela en México, reconoció haber viajado muchas veces a Cuba y Venezuela, e insistió, entre otras cosas, que “el gobierno de Venezuela es un ejemplo” y que Maduro, a quien admira, “es un presidente leal de los principios chavistas”. Yeidckol invitó a los participantes a difundir, entre amigos y familiares “la grandeza de Hugo Chávez”, a quien dice que se siente obligada a “honrar”. (Ver video).



Pese a los repetidos deslindes de López Obrador de Venezuela, Polevnsky continúa declarando, ya sea a título personal o como presidenta nacional del partido, su adhesión y su admiración por el chavismo y el castrismo.



Otro caso es el de Héctor Díaz-Polanco, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Recientemente se ha quejado de que se trata de una “guerra sucia y barata” el intento de vincular la revolución bolivariana con su partido. Sin embargo, en una reunión de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad celebrada en Caracas, hablando como miembro de la dirección de Morena, Díaz-Polanco se sinceró acerca del “importantísimo” papel que puede jugar Morena de llegar al poder en México: “La integración de México en la revolución bolivariana” (Ver video, minuto 20:35)



¿”Guerra sucia” o un intento de “engañar con la verdad”? La mejor forma de prevenir y evitar la “guerra sucia” es mediante la transparencia. Morena tiene la palabra.

Twitter: @Fernandogr



También te puede interesar:

Los riesgos de la elección

La economía de una sociedad libre

La inequidad como forma de violencia