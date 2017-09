Enfrían tema de expulsiones

1

Tanto en el PAN como en el PRD todo parece indicar que se tuvo a bien enfriar el asunto de las sanciones a los rebeldes. En Acción Nacional, el dirigente Ricardo Anaya aclaró que la petición de desterrar a los senadores corderistas vino de los Comités estatales y se turnará a la Comisión de Orden, y que la cúpula nada tiene que ver. En el sol azteca el tema se atoró anoche y los castigos se perfilaban a perredistas de medio pelo en los estados, pues –salvo líderes como Pablo Gómez y Carlos Sotelo– a figuras como doña Ifigenia Martínez, ni con el pétalo de una rosa…



Gobernadores azules se apartan del pleito



Nos dicen los propios diputados federales panistas que, por el mal ambiente político que se ha generado en el Palacio Legislativo con el PRI, los gobernadores de su partido decidieron acudir directamente con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para cabildear sus respectivos presupuestos para 2018. Aseguran que los mandatarios ya se lo plantearon al propio Ricardo Anaya, presidente de su partido, ante el escenario que ha desatado su pleito con el gobierno y el priismo. El dirigente les dio luz verde para trabajar por su lado.



El procurador aclara lo del Ferrari



En respuesta a lo publicado sobre un Ferrari, registrado a nombre del procurador Raúl Cervantes en el domicilio de una vivienda de interés social en Morelos, el titular de la PGR hizo precisiones. A través de una carta suscrita por su representante legal, se aclara que, si bien el auto fue adquirido por Cervantes, la compra fue hecha cuando no era funcionario público. Señala que sí tiene una casa en Morelos, herencia de sus padres, pero por un error administrativo –que anuncia se corregirá– el vehículo quedó registrado en una dirección distinta a la del inmueble de su propiedad. ¿Las precisiones revertirán el daño a su imagen?



Una más de Sandoval



Más allá del enriquecimiento inexplicable y los lujos del góber de Nayarit, Roberto Sandoval, sus malos manejos afectan ya el funcionamiento de la administración estatal –y afectarán al próximo gobierno– en servicios tan indispensables como la operación de las fuerzas policiales. El secretario de seguridad, Jorge Alonso Campos, reveló que ya no hay fondos ni para la gasolina de las 500 patrullas que han concentrado en Tepic.



Van en serio



Hoy mismo, el Frente Opositor PAN-PRD-MC podría presentar su solicitud de registro ante el INE, para que sea reconocido formalmente por la autoridad electoral como una alianza que estará vigente, dicen, hasta el 31 de diciembre de 2024. En el INE prevén que al menos uno de los partidos que participará presente la solicitud del registro de un Frente Opositor, que no necesariamente sería una coalición electoral, pues todavía no son tiempos para registrarlas, pero sí para que de una vez quede establecido el compromiso formal de ir juntos en 2018.



Anaya, Maduro y AMLO



Los senadores panistas Roberto Gil y Ernesto Cordero compararon a su líder nacional, Ricardo Anaya, con Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro. El primero dijo que actúa como dictador, al estilo del presidente de Venezuela, y el segundo, aunque no mencionó al líder de Morena, comentó que Anaya ya está con aquello de que “quien no está con él está contra él”, y demuestra “un desprecio por las instituciones que antes no tenía en el PAN”.





