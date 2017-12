En México falta un Estado de derecho: Pablo Azcárraga

1

La época de vacas gordas para la industria turística de México acumula ya seis años seguidos. Sin embargo, hay nubarrones que amenazan con ensombrecer este largo día soleado, tanto internos como externos, en los que destaca uno endógeno muy serio: la ausencia de un Estado de derecho. Al menos esa es la visión del sector privado del país.

Al hacer un resumen de los resultados obtenidos en este año que está por concluir, con toda certeza el director de la facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid Flores –quien fuera subsecretario de Turismo en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como funcionario de la Organización Mundial del Turismo-, afirma que no hay precedente de una serie de incrementos sostenidos en nuestro país como la registrada desde 2011 hasta 2017.



Basándose en los datos más recientes disponibles, pone como contexto que, mientras que a nivel mundial en este año durante los primeros diez meses los viajes de turistas internacionales crecieron 6.6 por ciento –lo cual es un dato sobresaliente-, en el mismo periodo México registró un incremento de 11.9 por ciento, al recibir 31.6 millones de viajeros (más de cinco puntos porcentuales por arriba de la media global).

Además, en ese mismo lapso, el saldo de la Balanza Turística supera positivamente los 8 mil 700 millones de dólares, “un formidable 14.3 por ciento más que el año pasado”, con ingresos por 17 mil 400 millones de dólares, cifra superior en nueve por ciento a lo captado de enero a octubre de 2016.



Pero no todo es felicidad. A pesar de esta realidad favorable, en el análisis cuatrimestral (Panorama) que Madrid Flores realiza para el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), organismo que encabeza Pablo Azcárraga, se advierte que “en el ámbito mundial es clara la existencia de una creciente tensión geopolítica luego de las desavenencias entre Estados Unidos y Corea del Norte, así como de una enorme preocupación por los condenables atentados terroristas registrados en Cataluña y por los hechos de violencia inusitada contra turistas en Las Vegas”.



A esto hay que añadir “el ambiente de incertidumbre económica y política”, producto del arribo de Donald Trump a la Presidencia de la Unión Americana.



Estos factores amenazan al mundo del turismo a nivel global y son las situaciones exógenas que pueden afectar a México. Pero en lo que respecta a nuestros factores internos que podrían desacelerar drásticamente o frenar el crecimiento sostenido durante un sexenio, el informe del CNET sostiene que “el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad son palpables, prueba de ello es la actualización de los travel warnings por parte del gobierno norteamericano con graves señalamientos sobre esta situación en destinos turísticos mexicanos; de igual forma, no debe dejar de mencionarse las afectaciones derivadas de los sismos registrados en septiembre”.



Por tanto, en una carta a manera de editorial, firmada por Azcárraga y por Madrid en la edición más reciente del Panorama, ponen énfasis en que “es predecible que una vez más, al cierre del año se alcancen resultados históricos en la mayoría de las variables relevantes para la industria turística del país. Sin embargo, de ninguna manera se puede bajar la guardia, pues los retos siguen siendo muchos y diversas condiciones pueden derrumbar lo hasta ahora alcanzado. En particular sigue siendo por demás preocupante la falta clara de un Estado de derecho que, entre otras cosas, se traduce en un escenario donde los actos violentos que atentan contra la seguridad de las personas siguen siendo recurrentes y registrándose, incluso, en destinos turísticos.



“Así, por ejemplo, las advertencias de viajes difundidas por el gobierno norteamericano son, en realidad, un síntoma, que no será resuelto en el largo plazo si no es a través de una intervención decidida de los tres niveles de gobierno y de la corresponsabilidad de poderes, labor que, por supuesto, deberá ser acompañada por otros actores de la sociedad dentro de los que se cuenta el propio sector privado”.



Pero difícilmente podemos pensar que será el gobierno de Enrique Peña Nieto el que corrija esta falta de respeto a las leyes que él mismo ha propiciado y solapado. Por lo que el CNET está preparando una agenda que presentará a los candidatos presidenciales, que especifique qué le duele a la industria turística; qué oportunidades no están aprovechando; y qué hay que hacer para corregir estas deficiencias. El documento lo tendrán listo a finales de enero.

