En el PAN lo niegan tres veces

Tan pronto como se dio el anuncio de que el exdirector de Canal Once, Julio Di Bella, dejó el PAN para unirse a la campaña del precandidato presidencial priista, José Antonio Meade, Acción Nacional salió a decir que ni siquiera era militante, que nunca lo fue. Como en el pasaje bíblico, lo negó tres veces. Pero no contaban con que otro expanista colmilludo, ahora en las filas de Meade, es decir Javier Lozano, mostrara documentos que acreditan el paso de Di Bella en las filas azules. ¿No que no?



Contradicciones de Corral



Más de uno frunció el ceño y alzó la ceja por el sorpresivo cambio de actitud del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, frente a la transparencia, al dejar en claro su negativa para entregar el expediente completo del caso César Duarte. Vale recordar que, por su propia naturaleza, las acusaciones formuladas por el político panista son de estricta atribución de la autoridad federal.





¿Puente al Senado?



Nos aseguran que la fiebre de la aspiración electoral llegó también hasta el INAI, pues la expresidenta del Instituto, Ximena Puente de la Mora, quiere hacerle honor a su apellido y fabricarse durante los próximos meses un puente hacia el Senado. Dicen los enterados que la comisionada tendría ya un lugar asegurado en la lista del tricolor para ingresar por la vía plurinominal a la Cámara Alta.



Góber de PAN-PRD clama por ayuda militar



Aunque PAN y PRD –a través de la mayoría de sus diputados y senadores– despotricaron e impugnaron la Ley de Seguridad Interior, el gobernador de Nayarit, emanado de una alianza de esos dos partidos, clama por la presencia de militares en su estado. Ayer, Antonio Echevarría fue a tocarle la puerta al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, para solicitar el apoyo de la Federación para combatir el problema de inseguridad en la entidad con el envío de efectivos del Ejército y la Marina.



Baraja mexiquense



Las diputadas priistas Rocío Díaz Montoya y Cristina Sánchez Coronel, quienes se hicieran famosas por su grito de “eeeh p...” en la sede del Congreso, al parecer ya amarraron candidaturas. La primera para la alcaldía de Tecámac y la segunda para la de Axapusco. Cristina, de hecho, buscaría suceder en el cargo a su tío, Felipe Borja. Otro nombre que suena es el de Darío Zacarías, alcalde con licencia de Acolman, quien estuvo sólo un año en el cargo y luego fue nombrado secretario de Desarrollo Agropecuario con Del Mazo. Tras sólo 4 meses en el cargo, buscará ahora ser diputado local.



Sheinbaum, bajo la lupa del TEPJF



La precampaña de Claudia Sheinbaum será revisada por el TEPJF, para determinar si existe inequidad en el proceso interno para definir la candidatura a la Jefatura de Gobierno. ¿Contienda interna? Sí. Hay otra “precandidata”, Cristina Cruz, que no aparecen los spots pautados por Morena.



