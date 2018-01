En coalición con pleno respeto a diferencias

1

El pasado lunes 15 fue la fecha límite establecida por el código electoral para que los partidos políticos presentaran para su registro ante la autoridad, el INE, su respectiva plataforma electoral. De no hacerlo, que todos lo hacen, así sea a través de infumables mamotretos, perderían su derecho a postular candidatos para las elecciones del próximo 1° de julio.



Se trata éste de un requisito razonable y pertinente, pues es necesario que el votante esté informado acerca de lo que los diversos candidatos, tanto en el plano legislativo como para presidente de la República, proponen, y el ciudadano esté así dotado de mayores elementos para emitir su voto de manera razonada.



Es éste un aspecto de nuestro régimen electoral al que se presta muy escasa atención. Entre los partidos, en general, apenas la necesaria para cubrir el expediente. Y entre el grueso de los electores lamentablemente ninguna.



En esta ocasión las cosas sobre este tema tienen una complicación adicional. Como los nueve partidos políticos nacionales van en este proceso electoral en alguna forma de coalición, en grupos de tres partidos en cada una de las tres coaliciones, una modalidad diferente de tres de tres, resulta que cada coalición debió haber presentado hacia mediados del pasado mes de diciembre ante el INE su respectiva plataforma electoral común.



¿Cree usted, amable lector, que los votantes estén realmente pendientes de dichas sutilezas? La verdad es que en general no, aunque es probable que sí en relación con ciertos aspectos que han llamado mucho la atención, por ejemplo, en la alianza del PAN con el PRD. Que “el agua y el aceite no se mezclan” y demás metáforas por el estilo.



No conciben ciertas mentes que al margen de diferencias doctrinarias y aun programáticas, dos o más partidos decidan hacer causa común en torno a aspectos que consideran importantes de la realidad política del país. Por ejemplo, respecto al combate a la corrupción y la impunidad, mediante políticas que se consideren adecuadas y eficaces.



Cuando se dio a conocer la alianza entre Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, no pocos estuvieron pendientes de qué decía la plataforma común, asimismo registrada ante el INE, en torno a temas como el del aborto, entre otros. La plataforma común nada dice, porque ambas formaciones políticas mantienen una posición divergente.



Pero la plataforma exclusiva del PAN, discutida y aprobada el pasado 13 de enero por su Consejo Nacional, porque no en todos los distritos electorales ni en todos los estados se va en coalición, sostiene la posición tradicional de respeto a la vida humana. Para satisfacer la inquieta curiosidad de unos y la tranquilidad de sus simpatizantes, cabe señalar que el punto 4.2.1 de su plataforma dice a la letra que el PAN propone: “Promover la defensa de la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural”.



