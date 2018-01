Elección, entre Anaya y López Obrador

1

En la elección presidencial se espera que, ya iniciadas las campañas, se vislumbre una competencia entre dos de los candidatos, y en ese sentido, se busque el voto útil, como sucedió en 2006 cuando ganó Felipe Calderón.



En ese escenario, Ronald Antón, de la consultoría CPI Latinoamérica, considera que la competencia está entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, ya que ambos representan el cambio que pide la población.



En su análisis, el ganador del Victory Award 2015 en la categoría Consultor Revelación, considera que “el PRI estaría en tercer lugar… debido a la mala imagen del presidente (Enrique Peña Nieto), a la lejanía de su candidato, a tener la marca de partidos peor valorada entre los mexicanos, y al constante declive de su poder territorial durante estos últimos años”.



Y explica que el Revolucionario está gobernando, junto con el PVEM, al 47 por ciento de la lista nominal, que equivale a 15 estados, mientras que en 2012, cuando Peña Nieto ganó la Presidencia, gobernaba más del 51 por ciento.



Además de las capitales de las entidades del país, el PRI y los demás partidos que van en la coalición (PVEM y Panal) gobiernan actualmente en 13 de ellas: Campeche, Ciudad Victoria, Culiacán, Chilpancingo, Guanajuato, Hermosillo, Monterrey, Oaxaca, Tlaxcala, Toluca, Zacatecas, Xalapa y Tuxtla Gutiérrez. Que en definitiva, a excepción de Monterrey, no son las más pobladas.



Respecto a la coalición “Por México al Frente”, explica que gobierna el 48.6 por ciento de la lista nominal y los partidos que lo conforman gobiernan en 16 estados: el PAN 12 y 4 el PRD.



De las entidades con mayor padrón electoral, el PRI gobierna el número uno, que es el Estado de México, y el tercero, que es Jalisco. Mientras que “Por México al Frente” gobierna en la Ciudad de México, que es el segundo padrón; Veracruz, cuarto, y el quinto que es Puebla.



Es importante destacar que el PAN nunca había gobernado tantos estados como en la actualidad, ni siquiera cuando ganó las elecciones presidenciales en 2000 y 2006.



Y a pesar de que Morena no ha obtenido el triunfo en ningún estado en los que ha contendido y de que ha bajado su porcentaje total de electores, Ronald Antón asegura que está en la competencia por encima del PRI.



Por lo pronto, la moneda está en el aire y ya veremos cómo se acomodan los candidatos cuando inicie la campaña.



QUE PAGUEN LOS POBRES

La inequidad es una de las características principales de nuestro país, pero de eso a que los trámites sean más caros en los estados donde hay gente más pobre, es un exceso.



El miércoles se dio a conocer el nuevo trámite en línea para la expedición de la copia certificada del acta de nacimiento, y entre los estados que cobran más caro el trámite están algunos de los que tienen a más de la mitad de su población en pobreza.



La entidad que cobra más caro este documento es Baja California, con 170 pesos, y la que lo cobra más barato es Quintana Roo, con 38 pesos.



Pero Puebla está en el tercer lugar de las más caras, con un costo de 145 pesos, cuando de acuerdo con el Coneval tiene al 59.4 por ciento de su población en situación de pobreza.



En Chiapas, donde 77.1 por ciento de su población vive en situación de pobreza, sus ciudadanos tendrán que pagar el acta de nacimiento en 110 pesos; y en Oaxaca, con el 70.4 por ciento de pobres, pagarán 87 pesos.



Es absurdo que los gobiernos federal y locales no se fijen en este tipo de situaciones, que perjudican aún más a la gente más pobre.



