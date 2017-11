Elección “de más de dos”

1

En una escala en Japón, en un largo viaje a Vietnam, el presidente Enrique Peña Nieto reveló que prevé que su partido, el PRI, enfrentará una contienda “competida” de más de dos en 2018; “quizá de tres”, o de más si es que logran meterse en la competencia los independientes –entre los que considera a Margarita Zavala y El Bronco. Y aunque no soltó prenda de quién será el candidato, sí especuló con la fecha en que podría ser “el destape”: un 27 de noviembre se casó, un 27 noviembre se registró como candidato y un 27 de noviembre se reunió por primera vez con Obama. ¿Es decir?



Narro evade provocaciones



Serio e inmutable se vio al secretario de Salud, José Narro, ante las ofensas de Morena y la “presión” de periodistas en la Cámara de Diputados. El diputado Ariel Juárez, de Morena, lo llamó “matraquero electoral del PRI”. Sin más, el funcionario dejó pasar el agravio. Más adelante sólo dijo: “Busquemos respuestas y soluciones, no plantear ofensas”. Y cerró diciendo: “Es un orgullo formar parte del gobierno el presidente Enrique Peña Nieto”. Sobre que José Antonio Meade ya le lleva la delantera, dijo a los reporteros: “¡Ustedes sólo nos quieren echar a pelear y yo no tengo por qué!”.





Delegado y exdelegada de GAM, en la mira de la Corte



Si se cumple lo previsto en agenda, es probable que hoy le toque al jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, y a la diputada local y exdelegada Nora Arias –su pareja, por cierto– padecer una resolución de la Suprema Corte parecida a la del delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno, y su antecesor y actual legislador de la ALDF, José Manuel Ballesteros, por inejecución de sentencia. Deberían poner sus barbas a remojar, no sea que se conviertan en el segundo delegado y legisladora del PRD destituidos en menos de una semana.



La suerte de Riquelme, en manos del TEPJF



Con la revisión de los gastos de precampaña y campaña del priista Miguel Riquelme, el INE concluyó la fiscalización de los gastos del gobernador electo de Coahuila, cuyo dictamen final quedó en 9.2% de rebase. La autoridad electoral no encontró forma de atribuirle el gasto de una camioneta, que todavía estaba pendiente y, por otra parte, ajustó a 1.3 millones de pesos las sanciones a la coalición priista Por un Coahuila Seguro, tras eliminar lo correspondiente a representantes de casilla. Así, a 22 días del relevo en el gobierno coahuilense, el expediente de Riquelme ya está en manos del TEPJF.



¿El último Informe de Monreal?



Hoy será un día importante para el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, pues dará su segundo y, tal vez, último informe de la administración capitalina, para después anunciar que buscará la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, con o sin Morena, advierte su operador político, Alejandro Rojas Díaz Durán.



