El verdadero problema es la corrupción

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalino, José de Jesús Gutiérrez, detonó ayer una bomba cuya onda expansiva podría alcanzar hasta al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Macera.



Resulta que haciendo uso de la mayoría que tienen las dependencias de gobierno capitalino en el Consejo de Publicidad Exterior, impuso un plan para que todos los anuncios de azoteas sean retirados a marchas forzadas, en el que cada empresa deberá bajar tres anuncios al día y trabajar siete días a la semana.



Todo esto como parte de la oleada de miedo y confusión que sucedió a raíz de los terremotos de septiembre pasado, como si una de las principales causas en el daño en los edificios no fuera la corrupción.



El problema es que a pesar de que Mancera se comprometió ante la industria a que todas las medidas que se tomen deberán estar respaldas por información técnica generada por expertos, lo cierto es que de los edificios que se derrumbaron sólo un tenía un anuncio en la azotea y aún no hay un dictamen que indique que esa haya sido la causa.



De acuerdo con fuentes de la industria, lo que hay detrás de las urgencias de la Seduvi es que la dependencia tiene un rezago en el reordenamiento que manda la ley, debido a que no ha entregado las licencias y permisos para que las empresas trasladen sus anuncios de azoteas a otras ubicaciones, y ante la urgencia por las preocupaciones de seguridad, decidió incurrir en prácticas que podrían incluso ser ilegales, por lo que podría sobrevenir una oleada de amparos y los anuncios permanecer en las azoteas.



Más aún, de ser cierto que algún anuncio hubiera sido causa mayor o menor en el derrumbe de algún edificio, la Seduvi, e incluso el jefe de Gobierno, podrían ser sujetos de demandas penales y de violaciones de derechos humanos por negligencia y omisión en el retiro de los anuncios, y esto, como dicen los líderes de la industria, tiene su causa en el hecho de que Seduvi no ha realizado el reordenamiento con base en la ley.



Y si realmente estuvieran tan preocupados en la Seduvi por la situación actual de los edificios, obligarían a responder a los Directores Responsables de Obra cuando hay problemas fuertes de vicios ocultos en un condominio.



Como es el caso de Liset de la Caridad Molina González, DRO 1533, quien se niega a dar la cara por los problemas que se presentan en un condominio edificado por Grupo DV, que todavía no termina de venderse y ya tiene graves vicios ocultos.



SIGUE LA PARÁLISIS

En el país hay varias fechas fatales que para su definición requieren de la aprobación del Senado, en donde siguen existiendo graves problemas para llegar a acuerdos.



El 31 de noviembre, quieran o no, Agustín Carstens vuela a Suiza para ocupar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales y queda vacante su puesto como gobernador del Banco de México.



Después de la renuncia de Raúl Cervantes, sólo hay en la Procuraduría un encargado de despacho, además de que están muy lejos de llegar a acuerdos para avanzar en la legislación de la Fiscalía General y el nombramiento de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, y con todos estos pendientes siguen atrapados en la renuncia de Santiago Nieto a la FEPADE.



Ayer ni siquiera hubo reunión de la Junta de Coordinación Política, ya veremos si hoy pueden reunirse y avanzar en algún punto. Y de lo contrario, será después de que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto.



Twitter: @ginamorettc



