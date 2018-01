¿El séptimo o el sexto lugar mundial?

1

Como ya comentamos en este espacio, el actual sexenio resulta ser el mejor que hemos tenido en materia turística. La mayoría de los indicadores han sido positivos sostenidamente año tras año, lo cual nos ha llevado a algo que todavía no es oficial, pero prácticamente sólo queda esperar el anuncio de la Organización Mundial del Turismo para darlo por hecho: en 2017, nuestro país habrá alcanzado la séptima posición en el ranking global de receptores de turistas internacionales, desplazando junto con Turquía a Alemania al noveno sitio, ya que los turcos habrían brincado del décimo al octavo.



El anuncio fue hecho con cautela en diciembre pasado por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, durante una gira que realizó en Nueva York, lo cual repitió ayer en la feria turística Fitur, en Madrid.



Con él coincide el Consejo Nacional Empresarial Turístico (que dirige Pablo Azcárraga), que en su más reciente análisis de la actividad del sector en México, prácticamente asegura que alcanzamos ya el lugar siete en el Top Ten mundial de las naciones más visitadas.



Sin embargo, el exsecretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués, también en Madrid se mostró más optimista y generoso, al no regatearle méritos a la actual administración federal y afirmar que los resultados obtenidos el año pasado podrían alcanzar, incluso, para llegar no al séptimo, sino al sexto lugar, con lo cual habría superado a los germanos y también al Reino Unido.



Por su parte, en un artículo publicado este martes por Ignacio Fariza en EL PAÍS, se asegura que México cerró 2017 “con casi 40 millones de visitantes y compitiendo de tú a tú con Reino Unido y Alemania por el sexto y séptimo lugar en la clasificación mundial de países receptores”.



La diferencia entre uno y otro escalón no es poca cosa, ya que dentro de esa escala que resulta de élite, avanzar un lugar no es fácil: mientras más arriba, más difícil, la distancia puede ser mucha y la competencia muy dura.



Para no irnos muy lejos en la historia, en 2011 México formaba parte de este Top Ten en la décima posición, con 23.4 millones de turistas. De la Madrid sostuvo en Nueva York que en 2012 cayó al lugar quince (aunque en realidad era el trece, con los mismos 23.4 millones de turistas del año previo); y en 2016, con 35.1 millones de viajeros, logró regresar a la élite al ocupar el octavo lugar, por lo que sería muy meritorio que un año después avanzara una posición más para ubicarse en el mencionado séptimo puesto.



Tanto Torruco (quién será el próximo secretario de Turismo en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones presidenciales de este año), como De la Madrid, citan como su fuente de información al Banco de México, pero sus cifras no coinciden del todo, tal vez porque Sectur añade información de Datatur, su propio sistema de estadísticas. Según el primero, la cantidad de turistas foráneos a nuestro país en 2017 habrá sido de 39 millones 547 mil; en tanto que para el segundo se quedará en 38 millones 800 mil, mientras que el CNET (que hace sus proyecciones con base en un modelo econométrico elaborado por el Centro Anáhuac de Investigación en Turismo), pronostica 38 millones 300 mil visitantes.



Esta discrepancia, en realidad no se trata de un pleito, sino de una diferencia de interpretación de datos entre optimistas en épocas de bonanza. Porque, a final de cuentas, sea el séptimo o el sexto sitio, en ambos casos la medalla será para la actual administración.



No obstante, si Torruco es quien acierta en su pronóstico y resulta que es él quien sucede a De la Madrid en Sectur, el reto que enfrentará en este rubro será muy grande, ya que por el momento ese parece ser el límite para México, pues aspirar al quinto lugar será labor de romanos y tomaría años.



La razón es muy simple: el lugar cinco lo ocupa Italia con 56.2 millones de turistas. La diferencia con México es de 17.4 millones, lo que significa que México tendrá que incrementar en casi 45 por ciento sus visitantes para poder competir en esos niveles. Se espera que el crecimiento del año pasado sea del nueve por ciento y, si sostenemos ese ritmo, nuestro país podría tardar de cuatro a cinco años para lograrlo; pero no es tan sencillo, porque los italianos traen una tasa de alrededor del siete por ciento de crecimiento. Alcanzarlos no será fácil, pero tampoco resulta imposible. En los últimos años, México ha crecido ese mismo nueve por ciento, incluyendo el gran salto de 2014, cuando el aumento fue de un insólito y atípico 21.5 por ciento.



Sin duda, llegar al punto de disputarle a Italia ingresar en el aún más selecto grupo del Top 5 mundial, será uno de los grandes retos para el próximo secretario de Turismo.



