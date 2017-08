El secreto mejor guardado

1

Como si se pudiera hacer mal uso de sus datos, en Morena nadie dice cómo se llevó a cabo la encuesta para elegir a su candidato por la jefatura de Gobierno de la CDMX. Unos dicen que el sondeo fue telefónico y presencial, otros que se hizo en la calle. Algunos, como la organizadora, Clara Brugada, indican que los resultados estarán listos el martes, pero en su órgano interno de comunicación dicen que será hasta el sábado cuando se sepa quién es el ganador. Una cosa bien transparente.



Chertorivski cabildea en San Lázaro



Muy dinámico se ve al secretario de Desarrollo Económico de la CDMX ante los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Anda en un intenso cabildeo cuerpo a cuerpo con todos los partidos, en busca del aval para la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que quiere su jefe, Miguel Ángel Mancera. En privado y por separado, Chertorivski ya acudió con MC. Va este lunes con PRD, y enseguida con PRI y PAN. Dice que visitará las 8 bancadas “para dar los santos óleos a la Conasami”.



INE va por austeridad en partidos



Ante el presupuesto histórico de 13 mil millones de pesos que los partidos recibirán para los comicios federales y locales del año próximo, se prendieron las alertas. En el seno del INE nos cuentan que se presentará una propuesta, este mismo 2017, para reducir los montos. La idea es que el financiamiento público sea moderado, pero no considera la apertura para que los partidos reciban financiamiento privado. Austeros, sí, pero con el erario.



Zambrano se pone rudo



El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, considera que el “fichaje” de perredistas que busca hacer Andrés Manuel López Obrador en Morena, no es más que “pura estridencia mediática”. Es decir, que los legisladores y funcionarios del partido que ya se fueron, aquellos que apoyan a Morena desde sus filas, y los que ya anunciaron su partida, dice, “son sólo intentos de fomentar una imagen de debacle del PRD”.



La Luz de Mundo acumula números



Quienes mostraron músculo la semana pasada fueron los de la Iglesia la Luz del Mundo, porque en la Glorieta de la Minerva, en Guadalajara, congregaron a más de 100 mil jóvenes de 54 países y de toda la República. Está reunión masiva es parte de los trabajos que se llevan a cabo durante 15 días en lo que llaman la Santa Convocación, la cual reunió a más de 530 mil fieles durante estas dos semanas. Además, nos comentan que la celebración dejó una derrama económica de más de 250 millones de dólares. Estos no son datos menores, ya que el INEGI reporta que esta Iglesia tiene un crecimiento anual del 17 por ciento. ¿Tendrán que preocuparse en otros grupos religiosos?



No más plenarias en centros turísticos



De nuevo los grupos parlamentarios en el Senado buscan enviar un mensaje de austeridad a la ciudadanía, al determinar la realización de sus reuniones plenarias en la sede de la Cámara alta. Al menos la bancada del PRI, que preside Emilio Gamboa, y la del PAN, que comanda Fernando Herrera, acordaron que esos cónclaves, previos al inicio del periodo ordinario el 1 de septiembre, se realicen en la ciudad. No es para menos, ya que algunos de los temas que buscan desahogar en esta fase son el nombramiento del fiscal y los magistrados anticorrupción, así como reformas a la Ley de Obras Públicas para evitar casos de corrupción.



