El reto de PRI-Verde en Chiapas

Al cuarto para las 12, el PRI y el Partido Verde en Chiapas llegaron a un acuerdo para salvar la coalición rumbo a las elecciones de gobernador. Luego del enojo de los pevemistas ante lo que consideraron un intento de imponer al priista Roberto Albores Gleason, el acuerdo fue que éste y los verdes Luis Armando Melgar y Eduardo Ramírez se midan en una encuesta o en una consulta a las bases, para definir al candidato de la alianza. El enojo de los militantes del PVEM no fue broma, ya habían renunciado 15 diputados –incluido el líder estatal–, y AMLO les hizo guiños. El reto es, pues, que la selección que se haga convenza. De lo contrario, los inconformes se pueden ir con ya sabes quién.



Quieren bajar a Doger



Rafael Moreno Valle estará convenciendo mañana y el viernes a Enrique Doger para que no sea candidato del PRI a la gubernatura. Ese hombre tiene gran prestigio y representaría muchos votos en última instancia para Meade. Deben convencerlo de que no se baje. De hecho puede ganar porque es tercero en discordia, no es continuidad del grupo de Moreno Valle, ni Morena.



El Mosh vuelve a las andadas



Dos décadas después de que se hiciera tristemente célebre por haber encabezado la toma de la UNAM durante 10 meses, Alejandro Echavarría Zarco, El Mosh, volvió a hacer de las suyas… pero en Michoacán, donde tiene una plaza de maestro, auspiciado por la CNTE. El otrora líder del Consejo General de Huelga fue uno de los ocho miembros de la Coordinadora detenidos la noche del martes en un operativo para liberar las oficinas centrales de la Secretaría de Educación estatal.



Estampida de legisladores a las campañas



De un solo golpe, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión concedió licencia ayer a 14 legisladores –9 diputados y 5 senadores– de PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM y MC, para dejar sus curules y escaños. En busca de algunas candidaturas, destaca la salida del senador priista Roberto Albores Gleason, y de la diputada de MC María Elena Orantes, ambos de Chiapas, quienes van a la disputa por la gubernatura. Se caliente la contienda.



AMLO ya le cree a las encuestas



Luego de la polémica que se generó por la encuesta de GCE que la semana pasada presumió López Obrador, y que Liébano Sáenz –presidente de esa empresa– salió a desmentir, el morenista volvió a lucir estudios demoscópicos. Subió en su cuenta de Twitter un ejercicio de FOCUS, Andrés Robles Asesores, que le da un puntaje de 47% en preferencias, contra 11% de Anaya y Meade. “En Chiapas me entregaron esta encuesta domiciliaria del 16 al 18 de enero. Se las comparto, aunque podría ser falsa como la de Liébano”, posteó con ironía.



Gayosso, el justiciero



Los opositores al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, advirtieron ayer que detrás de la detención irregular del exrector Alejandro Vera hay persecución política del Ejecutivo estatal. En ese contexto, llamó la atención que ayer, el hijastro del mandatario –y precandidato a sucederlo en la gubernatura–, Rodrigo Gayosso, se presentara como todo un justiciero al exigir la inmediata liberación del académico (aunque había sido liberado por la noche) y, ya encarrerado, pidió la cabeza del fiscal anticorrupción que se lo llevó preso. No cabe duda, son las campañas...



