Escuchemos las promesas de campaña de los candidatos a la presidencia de la República y recordemos el conocido refrán mexicano “el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila”.



Se me vino a la mente lo anterior al escuchar a nuestro permanente candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ofrecer un sueldo tanto a los 'ninis' (aquellos que ni estudian ni trabajan) como a los adultos mayores. Agradezco esto último, pues yo me encuentro entre ellos, pero, ¿cómo financiar este gasto? ¿O se quedará como ha sucedido en innumerables casos, como una promesa de campaña que no puede cumplirse? AMLO señala que lo logrará reduciendo la corrupción; bueno, muy bueno, pero esta última promesa la hemos escuchado en las campañas presidenciales de todos o casi todos los candidatos y lo cierto es que México, desafortunadamente, continúa siendo uno de los países mas corruptos del mundo (lugar 95 de 123 en el concierto de las naciones, según Transparencia Internacional). Me duele, me duele mucho esta aseveración pero para reducir un mal lo primero que se necesita es reconocerlo.



La creación de empleos dignos debe tener una altísima prioridad en el gobierno, lo maneje quien lo maneje, sea de izquierda o de derecha. Pero para ello se requiere un sólido crecimiento económico generador de los tan ansiados empleos. Estos no pueden generarse por decreto.



Pidamos entonces a los candidatos que nos den su propuesta de desarrollo económico acompañada con la estrategia de generación de empleos. Lo segundo sin lo primero es demagogia y los ciudadanos ya estamos cansados de ella.



Necesitamos empresas, muchas empresas, públicas y, principalmente, privadas. Empresas socialmente responsables generadoras de empleos dignos. Grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, micro empresas. Todas ellas contribuyen al desarrollo económico y, por tanto, a la tan codiciada generación de empleos. Empresas competitivas capaces de subsistir en el cada vez más difícil entorno empresarial, entorno en donde aparece, entre otras, la amenaza de la robotización, que si bien es capaz de mejorar la productividad, también lo es de desplazar la indispensable mano de obra a la que nos hemos referido ¿Optar por la robotización para alcanzar mayor competitividad? Decisión difícil para el empresario. La parte humana por un lado y la técnica por el otro. La obligada sobrevivencia en un mundo cada vez mas abierto a las corrientes internacionales, en donde la automatización avanza a pasos acelerados.



¿Qué proponemos? Reconocer los problemas y capacitarnos para enfrentarlos ¡Capacitación, capacitación y capacitación! El no reconocer esta necesidad imperiosa puede causar la ruina de una empresa.

Los mexicanos decidiremos con nuestro voto al candidato que nos vaya a gobernar. Candidato que puede militar en la izquierda o en la derecha, pero aún militando en la izquierda, el gobernante en turno tendrá que dar una altísima prioridad a la generación de empleos. Nosotros, los ciudadanos, debemos conocer y analizar cuidadosamente las propuestas de los presidenciables en esta materia antes de emitir nuestro voto.



