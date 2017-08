El peso del “viejo PRI”

1

La mesa de Estatutos de la Asamblea Nacional del PRI fue escenario de pasarela para priistas de viejo cuño. En Campeche, donde se sentaron las bases para que el tricolor dé la batalla por 2018, participaron los líderes sindicales Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores y Filemón Arcos, así como los exgobernadores José Murat, Ulises Ramírez, Fidel Herrera y Manuel Cavazos. Aunque no llevaron la voz cantante en las negociaciones, algunos de ellos comentaron que su asistencia fue para demostrar que siguen vigentes en las decisiones importantes del partido.



Ausencias notorias



Extraoficialmente se había dicho que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, acudiría a la mesa de Visión de Futuro, en Zapopan; después, se filtró la especie de que estaría en Toluca, en la mesa Programa de Acción. Lo cierto es que hasta anoche a las 20:00 horas nadie había visto al hidalguense en ninguna mesa. José Narro, que iba a ir a Zapopan, apareció en la mesa de Toluca. En Jalisco los priistas aseguran que hoy sí estarán ahí los secretarios Aurelio Nuño y José Calzada, a quienes se les esperaba en la inauguración.



Spot azul sin la puntera



Los suspirantes presidenciales panistas de la chiquillada –para emplear el término acuñado por su Jefe Diego– no sólo aceptaron gustosos el plan del dirigente Ricardo Anaya de aparecer en un spot conjunto, sino que ya hasta lo grabaron… por separado. Luis Ernesto Derbez, Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks grabaron cada quien su participación para el promocional en el que el cierre con broche de oro correrá a cargo, obviamente, del líder del PAN. Todo ello, sin Margarita Zavala, la puntera.



Barrales, a un banquillo muy cómodo



Este jueves, Alejandra Barrales, senadora y presidenta nacional del PRD, deberá comparecer ante la Comisión Nacional Jurisdiccional de su partido por desempeñar dos cargos simultáneamente, pues los estatutos perredistas lo prohíben. ¿Qué va a suceder? Nada, porque en la aventura del Frente Amplio Democrático la presidenta cuenta con el apoyo de la corriente ADN, la misma que controla la Comisión Jurisdiccional.



El timing del INE



El alegato del PRI para refutar el rebase de tope de campañas en Coahuila es que los consejeros electorales habían modificado las reglas de fiscalización, pero no habían publicado tales cambios. Ayer, el líder priista, Enrique Ochoa, presumió que “el INE le dio la razón” al tricolor, al difundir este miércoles en el Diario Oficial los ajustes al reglamento, “y dado que hasta hoy fue publicado, no puede haberse aplicado para la elección anterior en Coahuila” y, por ende, dijo, el gobernador será Miguel Riquelme. ¿Pifia en el timing del INE? Ya hasta el TEPJF pidió explicaciones a los consejeros.



Maduro llama a cuentas a la embajadora…mexicana



Trasciende que la embajadora de México en Venezuela, Eréndira Araceli Paz Campos, así como los representantes diplomáticos de los 12 países que suscribieron la Declaración de Lima, fueron llamados por la cancillería venezolana. Desde el 4 de agosto pasado el secretario Luis Videgaray aseguró que la embajadora no saldría de Venezuela, pese a los insultos de Nicolás Maduro; sin embargo, el país sudamericano quizá no piensa lo mismo.



