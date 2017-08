¿El (nuevo) adiós de Monreal?

1

Ricardo Monreal es un político fiel, antes que nada y por sobre todas las cosas, a sí mismo, a su ambición.



Lo anterior, per se, no tiene nada de malo. Bueno, nada de malo si no te llamas Andrés Manuel López Obrador y olvidaste que Monreal ha sido así desde hace décadas, y que no por haber vivido bajo tu sombra en los últimos tiempos el zacatecano iba a ser distinto si la suerte le cambiaba, como ocurrió la semana pasada, cuando desacató el ungimiento de Claudia Sheinbaum.



Vamos al futuro, que es lo mismo que decir vamos al pasado. Cotejen palabras de Monreal pronunciadas con 19 años de distancia.



Ayer Monreal solicitó, en pocas palabras, que quiten la candidatura a Sheinbaum y se la den a él. Esto expresó ayer en un video:



“No es una osadía pedir transparencia. No es una osadía ayudar a disminuir la opacidad y parcialidad. No es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas.



“La legitimidad del proceso es clave no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país, en la toma de decisiones que se está llevando a cabo. Creo firmemente que éste es un momento de una autocrítica seria y juiciosa, y con ello la rectificación nos vendría bien en el momento más álgido, que es el que vivimos (en el fondo se trata de) “la transparencia, la democracia, la equidad electoral y la legitimidad política”. (http://bit.ly/2iDo8eh)



Y esto dijo el jueves 5 de febrero de 1998, al renunciar al PRI para buscar la candidatura de Zacatecas. Versión del diario Reforma:



“Luego de varios días de inconformidad por ser excluido del proceso de selección del candidato a gobernador del PRI, Ricardo Monreal Ávila renunció ayer, junto con sus seguidores, a su militancia dentro del Revolucionario Institucional y convocó a partidos y organizaciones cívicas a integrar una Alianza Ciudadana por la Dignidad y la Democracia (…) ‘Nos vamos del PRI porque se obstina en marchar en sentido contrario de la historia y de los cambios de México y del mundo, nos vamos porque queremos y somos partidarios de la participación, la expresión democrática y el cambio (…) Nos vamos porque fuimos víctimas de traiciones y calumnias, en lugar de dar la cara y debatir de frente al electorado y a la sociedad zacatecana, que está deseosa de que se le tome en cuenta y participar en las decisiones que se tomen los convoco a la unidad, a poner por sobre los intereses de grupo o partido el interés general’, dijo el ahora expriista. ‘Convoco a lograr una verdadera candidatura de unidad, a construir un gobierno plural e incluyente, en el que todos nos veamos reflejados’.



“Monreal Ávila rechazó que su renuncia al PRI tenga resentimientos por no haber accedido a la postulación por la Gubernatura… ‘Nada más falso, la candidatura es secundaria frente a las prácticas impositivas, los albazos y la sumisión, por eso nos vamos, porque se pisotea la declaración de principios y la ética del partido’.



“‘Hoy se ha cerrado toda posibilidad en mi partido (…) y hoy les propongo: luchamos o nos disciplinamos’. ‘Luchamos’, respondió la multitud y la renuncia se dio”.



Guarden esta columna para cuando Monreal pronuncie su discurso de ruptura con Morena. Copy paste, donde dice PRI poner Morena y listo.



Y ayer en su video dijo tres veces la frase “somos más” los que queremos esto y lo otro. Bueno, ya está el slogan de campaña. Monreal haciendo un Monreal. Morena y los problemas de crecer. AMLO tiene problemas.



Twitter: @SalCamarena



