Aunque la Arquidiócesis de México dijo que no reforzaría la seguridad en la Catedral Metropolitana luego de que un sacerdote fue apuñalado, la realidad es que el cardenal Norberto Rivera no llegó solo a su misa dominical; de los cuatro guardias que lo acompañaban a los ritos dominicales, ayer sus guardaespaldas se duplicaron: ocho agentes estuvieron al pendiente de su integridad. Por algo dicen que el miedo no anda solo.



Otra vez falla en videocámaras



Y hablando de agresiones a curas, resulta que si no se tienen videos del ataque al sacerdote José Miguel Machorro es porque el sistema de cámaras instalado hace un año está… ¡desconectado! El vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar, explicó que desde hace varios meses se decidió interrumpir el servicio porque se estaban quemando las cámaras. ¿El culpable? Según Valdemar es el INAH, quien ha mostrado indiferencia para el mantenimiento del cableado.



PRI ya ofrece recursos a Del Mazo…



A 14 días de la elección para gobernador en el Estado de México, el líder del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, ya le abrió la cartera a Alfredo del Mazo desde San Lázaro y, habló del Presupuesto 2018. “Queremos decirle a Alfredo que, si él lo estima conveniente, pronto vendrán el presidente de la comisión de presupuesto, el presidente de la comisión de infraestructura y un grupo de diputadas y diputados de la comisión de Hacienda, de todos los que tiene que ver con el análisis de los proyectos y programas”, dijo el legislador en Villa Victoria. A ver qué dicen los diputados de PAN, PRD y Morena.



Pasarela de suspirantes en Nayarit



Con el pretexto de apoyar al candidato aliancista en Nayarit, Antonio Echevarría, ayer se dejaron ver juntos en Tepic varios suspirantes para 2018. Se trata de los gobernadores perredistas de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Morelos, Graco Ramírez, así como el exmandatario poblano Rafael Moreno Valle. Al encuentro acudieron también Tony Gali, gobernador panista de Puebla; Arturo Núñez (PRD), de Tabasco, y José Rosas Aispuro, aliancista de Durango. Esa foto no la veremos en 2018.



Productor de corazón amarillo



Nos comentan que el haber presentado la obra musical “Aventurera” en el Zócalo capitalino no se trató de un hecho aislado, sino que se debe a la excelente relación entre el productor y empresario Juan Osorio y el jefe de Gobierno, además de los millonarios contratos entre ambos. Pero lo que realmente sorprende es que este mismo empresario también trabaja para la publicidad del PRD de Alejandra Barrales. ¿Y qué creen? Se lo acaban de presentar a Juan Zepeda, el candidato al Edomex.



La tunda a Müller



El viernes pasado, la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller, utilizó sus redes sociales para presumir que la capital del país ya no es una de las más contaminadas del mundo y subió una foto de la ciudad, con cielo azul. Rechiflas y críticas provocó el tuit, porque a esa misma hora se seguía en contingencia Fase 1, con un panorama “gris”. Ayer, usuarios también criticaron que se siguiera con el Paso Ciclista a pesar de la emergencia ¿Estará Tanya al tanto de lo que pasa en el medio ambiente?



