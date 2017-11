El grave problema del plástico I 

1

Cada pieza de plástico producida en el mundo hasta la fecha, existe todavía en la tierra. Es posible que sea irreconocible. Con el aumento de la producción de plástico, aumenta la cantidad de residuos plásticos “que no se ven", en cualquier lugar del mundo.



Desde su invención, la producción mundial del plástico aumenta en forma exponencial. El 4% del petróleo se destina a su fabricación, mientras que otro 4% se emplea para el suministro de energía para fabricarlo.



La producción mundial del plástico de 1950 a 2014 fue de 311 mil millones de toneladas. Sólo por ello el plástico es un grave problema para el medio ambiente. Lo peor, la mayor parte del plástico se dedica para fabricar productos desechables.



Áreas de utilización del plástico:



1) Tubos y cables.



2) Productos de consumo de durabilidad media como muebles, accesorios para coches y aparatos electrónicos.



3) Productos desechables de un solo uso como botellas, frascos, biberones, bolsas y envases.



Se calcula que en el mundo cada persona utiliza un promedio al año de 45 kg de plástico. China, por ejemplo, es el mayor productor de plástico con el 26%, sin embargo, el mayor consumidor es Japón. EU, Canadá y México son países que consumen más plástico en el mundo y que lo tiran.



De los residuos plásticos en el mundo, dependiendo del país, se recicla del 22 al 43%. México es un gran consumidor de plástico, recicla poco y es uno de los principales vertedores de residuos de plástico en basureros, ríos, lagos y océanos.



Una cosa es preocupante, los residuos de plástico no permanecen solo en la tierra. Una gran parte termina en el mar, donde causa daños por valor de 13 mil millones de dólares al año. 8.75 millones de toneladas de plástico son echadas al mar anualmente.



En los océanos el plástico daña el ecosistema más importante del mundo. Las partículas plásticas se pueden encontrar en la superficie del mar, así como en el fondo marino. El problema es que las partículas de plástico son tan pequeñas que no se pueden recoger con facilidad.



¿Qué daño causa el plástico ahí donde se encuentra y cuándo estará saturado de plástico ese lugar? Irremediablemente acabará en el fondo del mar.



Un estudio hecho en 2014 encontró que 267 especies de animales habían ingerido plástico, se habían enredado en él o los había ahogado. (Continuará).



Fuente: Deutsche Welle. Germany.

