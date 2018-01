El “fracking” y la calidad de vida I

1

En el diccionario, “Encarta College Dictionary”, publicado en el año 2000, no aparece el término “fracking”.



Para vivir una vida normal necesitamos energía, la cual se obtiene del gas natural, del petróleo y del carbón, los principales combustibles fósiles. Pero ante el temor del agotamiento de tales energéticos, se desarrolló el método de perforación conocido como “fracking”, un procedimiento de extracción cuestionable, con muy alta tecnología, que se utiliza para tener acceso al gas natural y al petróleo depositados a cientos o a miles de kilómetros debajo de la superficie de la Tierra.



En este proceso se emplea un inmenso taladro para atravesar las capas de tierra y rocas. Para ello se bombea a gran presión una mezcla de agua, arena y productos químicos (las compañías petroleras se niegan a especificar exactamente qué productos químicos utilizan), directamente en la roca para liberar el gas que contiene, el cual se recoge, se envía a la superficie, se conduce a las refinerías para su proceso de refinación y su distribución.



El consumo de agua “limpia” es extraordinariamente alto. Pueden necesitarse veinte millones de litros de agua “limpia” por cada pozo de gas natural que se perfora. Cien veces más consumo de agua que en cualquier otro proceso anteriormente utilizado.



El problema más grave es que el agua residual que se obtiene de este proceso de perforación está totalmente contaminada. No puede ser reutilizada ni reprocesada. Por ello se “deposita a perpetuidad” en viejos pozos de petróleo desactivados. Debido a los productos químicos “desconocidos” que se agregan a esta agua, no se puede volver a usar o regresarla simplemente al mar, lagos, ríos, etc., porque es un veneno mortal. Esta sería, por sí misma, la razón fundamental para prohibir el “fracking”: por saturar de agua sumamente contaminada al mundo, un veneno para humanos, animales y plantas.



Sin embargo, gobiernos como el de EU apoyan a las poderosas empresas petroleras a seguir utilizando el “fracking” en las próximas décadas, principalmente para garantizar la existencia de gas y petróleo..



El “fracking” es hasta ahora, la única tecnología ambientalmente muy dañina para acceder a depósitos inmensos y muy profundos de combustibles fósiles, imposible de alcanzarlos con los métodos tradicionales”.



Fuente: BBC

Twitter: @SalvadorGLignan



También te puede interesar:

¿Por qué se caen los edificios en México?

Alimentos genéticamente modificados II

Alimentos genéticamente modificados I