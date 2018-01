El Bronco la volvió a hacer

1

Pasó todo el fin de semana y a El Bronco le ha salido barata su nueva pifia. Sí, Jaime Rodríguez, el gobernador con licencia que busca ser presidente, la volvió a hacer, esta vez comparando a una mujer –su propia esposa– con un animal. “Mi caballo anda conmigo como anda mi vieja, y come menos que mi vieja; entonces me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja”, dijo en Zacatecas, para justificar que lleva a Tornado a sus giras. Huelga decir los comentarios de rechazo que se ha llevado en redes sociales, aunque parece que ya ni alcanzan los niveles de tunda.



Lozano no será el último

​

Pretendieron fingir que no les importó y hasta una fiesta dijeron que le iban a hacer, pero lo cierto es que tanto en el PAN como en la campaña de José Antonio Meade se asume que la renuncia del senador Javier Lozano no será la última de panistas de alto nivel que abandonan a Ricardo Anaya y se suman al proyecto de Meade. Y es que, comentan, las heridas provocadas por el “agandalle” de Anaya, al que siguió la renuncia de Margarita Zavala y otros históricos, continúan. No por nada se han negado a apoyarlo los dos expresidentes emanados del blanquiazul y figuras clave que nomás no entienden cómo Anaya pasó sobre los

históricos panistas y prefirió entregar espacios al

PRD y MC.



Dejan San Lázaro “en la orfandad”



Cuando todavía faltan ocho meses de trabajo parlamentario, todo indica que se acabó la fiesta y los jefes de las bancadas dejarán en breve sus curules. Los que se quedan dicen que los líderes del PRI, César Camacho; del PAN, Marko Cortés; PRD, Francisco Martínez Neri; Morena, Rocío Nahle; MC, Clemente Castañeda (que ya se fue); PVEM, Jesús Sesma, y hasta el del PES, Alejandro González Murillo, se irán en busca “ya no sólo de un hueso, sino de osamentas completas para que alcancen para todos”. Por eso se lamentan de que se quedarán “en la orfandad” los grupos parlamentarios, sin esperar ya la producción de alguna pieza legislativa. Es más, hasta el presidente de la Cámara, el yucateco Ramírez Marín, ya prepara maletas.



Priistas evitan polémica

​

José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia de la República, dijo que no responde a los señalamientos de la contratación del controversial consultor Juan José Rendón. Ayer, se le preguntó al exsecretario de Hacienda si respondía a los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre la participación de Rendón –y el supuesto responsable de las pintas en Venezuela apoyando a Morena. “Yo solamente le respondo a la gente, no me preocupo ni volteo a ver las campañas de los demás”, dijo. Su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, aseguró que “ni lo conocía”.



Optimismo desbordado de López Jr.

​

Ya completamente hecho a un lado Martí Batres como el coordinador de las elecciones en la capital, Andrés Manuel López Beltrán, en reunión con todos los candidatos a jefes delegacionales, vaticinó que arrasarán en la Ciudad de México y ganarán la jefatura de Gobierno y 14 delegaciones. De acuerdo con sus encuestas –que nadie sabe de dónde las saca–, expone que sólo perderán Venustiano Carranza a manos del PRD y Benito Juárez en favor de los panistas.



También te puede interesar:

Piden pruebas de gastos de Corral

AMLO insulta a Yunes, pero rehúye el debate

Un toque de adiós anticipado